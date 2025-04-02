男星「白娘子上身」狂吐舌！甜喊翁立友「許仙」被撒雄黃酒

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》最新一集來賓翁立友為宣傳新專輯主打歌《白娘子》，在節目中飆嗓開唱，融入戲曲元素的台語新歌讓現場藝人聽了讚嘆連連，陳孟賢更是語帶佩服地說：「光第一句就好難，要是我學三天三夜也學不來。」但翁立友卻很看好他的歌唱實力，鼓勵他現場挑戰，陳孟賢一開口唱，不自覺搭配歌仔戲身段，並對著翁立友喊「許仙」，場面失控，李子森見狀作勢撒雄黃酒，讓他趕快退回原型。

翁立友（中）上節目打歌。（中視提供）

翁立友受邀上節目，講評前不忘放話：「我會很嚴格，因為大家都是出唱片的歌星。」當陳孟賢與彭正合唱《港邊甘是男性傷心的所在》，唱到情深處不自覺四眼對望，不顧彭正的老婆郭婷筠也在現場，兩男之間瞬間變得曖昧，連康康都看不下去，大喊「放開那個男孩」，神來一句惹笑全場。

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接著陳孟賢又跟陳隨意合唱沈文程的《為何心糟糟》，一改搞笑風格，展現男子氣魄，而陳孟賢為了爭取翁立友的「讚牌」，再度「白娘子上身」，衝到翁立友身旁一邊喊「相公」一邊吐舌頭，暗示評審整集還沒給他讚牌，長達一分鐘的過程他吐舌頭沒停過，連許志豪都看傻：「這舌頭靈活得像裝了強力電池。」

陳孟賢（左）「白娘子」上身狂吐舌。（中視提供）

節目中翁立友不光唱台語歌，更翻唱劉德華的華語金曲《冰雨》，情感層次拿捏到位，還唱出自己的味道，大展「歌王」魅力，他透露因為前面聽完杜忻恬和李子森的演唱，讓他「遇強則強」，「音樂對他們來講，好像老鷹找到了天空，任他們遨遊飛翔，那我無法做老鷹，至少當『冰魚」，在水中可以悠游。」

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