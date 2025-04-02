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娛樂 電影

金馬大贏家再登大銀幕！獨家特企「台灣青年導演劇情短片輯」只在誠品電影院

〔記者許世穎／台北報導〕誠品電影院昨宣布將於4月8日起放映中國知名導演耿軍作品，包括勇奪金馬最佳男主角、攝影、剪輯、觀眾票選獎的《漂亮朋友》、獲「日舞影展評審團特別視野獎」的《輕鬆+愉快》，以及拿下「上海國際電影節最佳影片」殊榮的《東北虎》，欣賞耿軍導演以黑色幽默風格細膩捕捉社會底層人物的生活狀態，讓影迷在笑中體悟人生的無奈與荒誕。

耿軍執導、去年金馬獎大贏家《漂亮朋友》。（誠品電影院提供）耿軍執導、去年金馬獎大贏家《漂亮朋友》。（誠品電影院提供）

此外，為支持青年導演創作，誠品電影院也獨家特企「台灣青年導演劇情短片輯」特別放映，即日起至4月6日一次集結榮獲2024金馬獎最佳劇情短片及入圍肯定的3位新銳導演温景輝、巫虹儀與顏皓軒作品，更特邀導演親臨映後座談，分享創作心路歷程。

導演温景輝以《A面：我的一天》斬獲2024「金馬獎最佳劇情短片」。（誠品電影院提供）導演温景輝以《A面：我的一天》斬獲2024「金馬獎最佳劇情短片」。（誠品電影院提供）

導演温景輝融合自身印度華裔的家庭背景，以兒時與母親共同完成的作業為靈感所創作的《A面：我的一天》，勇奪2024「金馬獎最佳劇情短片」，也入選印度、新加坡等各大國際影展。

該片描述主角阿飛與母親一起完成「我的一天」錄音作業的生活記錄，導演以錄音帶的AB面象徵移民家庭的2種輪廓，為了讓作業裡的自己聽起來既快樂又充實，進而融入校園生活，阿飛努力修正A面的內容。

巫虹儀執導的《金魚缸小姐》透過泰國金魚缸文化，描繪女性真實的身體慾望。（誠品電影院提供）巫虹儀執導的《金魚缸小姐》透過泰國金魚缸文化，描繪女性真實的身體慾望。（誠品電影院提供）

然而不會說中文的母親竟也趁著這個機會留下意想不到的驚喜。取景地也別具意義！劇中的住家場景是導演温景輝兒時住處，就連工廠場景也是導演過去上班的地方，跟著畫面中導演的鏡頭與阿飛的腳步，讓影迷夢回無憂無慮的那年暑假，沉浸式體驗導演温景輝與阿飛的一天。

導演巫虹儀探討同志情慾的《金魚缸小姐》獲金馬獎評審大讚「最細膩的華語片情慾戲！」該片透過泰國金魚缸文化描繪女性真實的身體慾望，巧妙利用象徵物、長鏡頭的刻劃與恰到好處的剪輯，呈現出演員極具張力的肢體演出與感受。

同樣由巫虹儀執導並榮獲「首爾國際女性影展最佳導演獎」的《2號球衣》描述因排球而相遇的兩位女主，從朋友情誼因意外而滋生出別樣的情愫。導演巫虹儀也將自己投射在此部片中，希望可以用這部充滿青春、友情的作品，為正在追夢的影迷加油打氣。

顏皓軒執導的《囚犬》藉由好學生與壞學生的互動，引領觀眾思考人性是否非黑即白。（誠品電影院提供）顏皓軒執導的《囚犬》藉由好學生與壞學生的互動，引領觀眾思考人性是否非黑即白。（誠品電影院提供）

由顏皓軒執導的《囚犬》以偏鄉學校為題材，藉由好學生與壞學生的互動，引領觀眾思考人性是否非黑即白。顏皓軒創造看似對立的兩個角色，探討人性在面對自身利益時，道德的界線會以什麼形式逐漸模糊。

獲「金穗獎最佳編劇」的《送行》則是一個關於離別之後的故事，導演顏皓軒以劇中失去母親，但不擅表達情緒的女兒若晴詮釋自己面對死亡的記憶，劇情以黑色幽默的方式帶出在各種繁瑣的儀式結束後，綿長的悲傷仍無處安放的寂寥，用不同視角帶影迷思考傳統習俗的意義。

誠品電影院「台灣青年導演劇情短片輯特別放映」好片連發，邀請觀眾在大銀幕上尋找深刻的感動。

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