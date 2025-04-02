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娛樂 電視

迪麗熱巴遇「大仁哥」從追殺到追愛 深情守候甜蜜喊：人生圓滿

〔記者蕭方綺／台北報導〕迪麗熱巴在古裝劇《安樂傳》中為了家族復仇改名換姓，性格上也做了變化，由於第二個角色活潑、喜愛交友，迪麗熱巴指出像五湖四海皆朋友的個性，其實和她本人有些差異，私下的她其實不善交際。慢熱性格如她，因《安樂傳》和劉宇寧再度同台對戲，迪麗熱巴曾表示，兩人在首次合作的《長歌行》中無話可說，這回再續戲緣已是無話不談。

龔俊（左）面對女神迪麗熱巴不自覺害羞。（八大提供）龔俊（左）面對女神迪麗熱巴不自覺害羞。（八大提供）

劉宇寧劇中角色對迪麗熱巴的情感猶如古代版的大仁哥，默默守護對方、無時無刻伸出援手幫忙；由於他和迪麗熱巴在上一部作品，兩人屬於敵對關係，劉宇寧笑稱從「追殺」到這一部是「追愛」，他希望未來再合作時是相親相愛，劉宇寧開玩笑說，這也算是人生圓滿了。

劉宇寧（右）在《安樂傳》中默默守護女主角迪麗熱巴。（八大提供）劉宇寧（右）在《安樂傳》中默默守護女主角迪麗熱巴。（八大提供）

飾演太子的龔俊劇中俊美外貌被描述是「容冠中原」，對於這樣的人物形象是否會帶來壓力？龔俊大方回應不會，但坦言在拍攝這部戲時，是自己最瘦的時候，體重一直維持在65公斤，他自認演古裝劇瘦一些比較能展現美感。此外，他和迪麗熱巴的感情互動過程，有時會顯露出害羞，劇迷發現他撩妹時一度結巴，甚至還撞到頭。

迪麗熱巴談到《安樂傳》中的角色擅於交際結識朋友，與她真實性格有差異。（八大提供）迪麗熱巴談到《安樂傳》中的角色擅於交際結識朋友，與她真實性格有差異。（八大提供）

龔俊解釋台詞會講到結巴，就像見到偶像一樣，不自覺會流露出一些情感，會有一些害羞，有時候不是裝的，是真實反應。他和迪麗熱巴劇中的「鼻咚戲」，他透露這是臨場碰出來效果，因為他記得劇本只描述兩人慢慢靠近，身高186公分的龔俊，與迪麗熱巴在走位過程，當下臨機一動覺得他撞到頭的橋段，可以突顯兩人見到面的尷尬，因此設計加進這個小動作，讓男女主角互動上更加自然、生動有趣。《安樂傳》於4月2日起，每週一至五晚間九點於八大戲劇台播出。

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