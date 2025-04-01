Andy媽憂心兒暴瘦 心疼：眼淚流好幾次

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師（左）與家寧開斯。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師與家寧分手後風波不斷，Andy老師控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪；家寧21日發佈影片回應爭議，不過內容卻遭批評避重就輕、毫無重點。Andy老師今（1）日曝光回老家雲林影片，只見Andy媽看到兒子回家樂得合不攏嘴，還不忘抱怨Andy太少回家。

網紅Andy老師（左）在開撕家寧後首次回到老家。（翻攝自YT）

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Andy老師和家寧分手後，不但財物受損還被告，這讓Andy媽覺得很心疼。為了安撫家人情緒，Andy老師帶著家人到農場玩，還俏皮說Andy媽就是做人不貪心，會把自己所有的給予出去，然後自嘲：「我剩什麼？我連25％都沒有」這句話雖是玩笑，但Andy媽卻笑不出來，Andy看著媽媽身形比以前消瘦許多，特別帶家人到餐廳，還叮嚀媽媽多吃一點：「就是太擔心我的事情，才瘦成這樣」。

Andy媽自曝因擔心兒子眼淚流了好幾次。（翻攝自YouTube）

Andy媽也首次在鏡頭面前談到兒子與家寧之間的財務糾紛，她相當感動有粉絲支持Andy老師，也坦白自己「眼淚流很多次」，不過好在現在看到Andy老師回家，心情已經穩定許多。

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