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娛樂 最新消息

厭世樂團解散十年復出！ 「那我懂你意思了」最新編制曝光

「那我懂你意思了」以初代成員編制復出。（笨道策展提供）「那我懂你意思了」以初代成員編制復出。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕以厭世絕望風格加上獨特唱腔深受樂迷喜愛的「那我懂你意思了」於2016年宣告解散，在沉寂近十年後，於今（4/1）日宣布將以初代成員主唱修澤、貝斯手騰逸、鍵盤手金金、鼓手大爆的編制回歸，消息一出在網路上掀起討論，樂團也公布復出首演將獻給「2025 野人祭」。

「2025 野人祭」相隔三年回歸。（笨道策展提供）「2025 野人祭」相隔三年回歸。（笨道策展提供）

「那我懂你意思了」從2010年開始活躍，隔年推出首張專輯《沒有的,啊!?》即入圍第二屆金音創作獎，包含「最佳新人（團）獎」、「最佳創作歌手」、「最佳最佳搖滾歌曲」四項提名，宋芸樺出道前曾和當時男友為他們出演《所以我停下來》MV，更成為校園神曲，至今在YouTube點閱數超過913萬。

「2025 野人祭」相隔三年回歸。（笨道策展提供）「2025 野人祭」相隔三年回歸。（笨道策展提供）

2012年成員編制上做了更動調整，發行了第二張專輯《原諒我不明白你的悲傷》，也受邀至北京、上海等多個大型音樂祭演出，並於Legacy Taipei舉辦專場，創下完售佳績。2014年第三張專輯《沒有人在乎你在乎的事》發布後，隨即逐漸消失在眾人視野中，令大家十分不捨。

在回歸消息公布之前，「那我懂你意思了」主唱陳修澤於今年初舉辦個人專場「Slumberland 夢鄉」，特別嘉賓便邀請到了「那我」第一張專輯的原始成員，暌違12年再次合體，引發觀眾踴躍討論，紛紛揣測樂團復出的可能性，如今確定了復出計劃，也開啟歌迷塵封已久的回憶。「2025 野人祭」活動票券現正熱售中。

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