（影）《GIVEN：去海邊》台灣最速上映！獨家25分鐘訪談只在戲院播

《GIVEN被贈與的未來劇場版去海邊》聲演主角「佐藤真冬」的矢野獎吾感性分享自己跟角色一起成長。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本BL話題之作《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》以搖滾樂團為故事主軸，結合音樂、校園、愛情與BL元素，在日本上映後熱賣3億日幣（約台幣6240萬元），甚至連續7週稱霸獨立戲院票房排行。

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台灣片商積極向日方爭取本片成為在海外第一個上映的地區，上映規模更大，好讓粉絲能在各地有更多觀影戲院選擇。

其中上週末舉辦4場「前後篇連映特別場」，票券搶購一空，也有粉絲直呼感動，「在影廳裡面哭了好多次」、「好愛、好棒、好好看、好好笑、好好聽、一定要去電影院看！」

為回饋粉絲的熱情支持，片商順勢公佈「第一週戲院特典」，只要購買本片第一週（4/2-4/10）期間場次電影票乙張，就有機會獲得「原著作者親繪拍立得風小卡－GIVEN」乙張；不僅如此，在正片開播前，加碼播出長達25分鐘，只限第一週才能在戲院觀賞到的「特別訪談影片」！

對於本作邁向完結，擔任真冬配音聲優的矢野獎吾有感而發說：「這是我第一次擔任主角，多虧大家的支持，我才能繼續聲演真冬，回首過去，我感覺自己也和真冬一起成長了。」《GIVEN：去海邊》明（2）在台上映。

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