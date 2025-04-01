晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《GIVEN：去海邊》台灣最速上映！獨家25分鐘訪談只在戲院播

《GIVEN被贈與的未來劇場版去海邊》聲演主角「佐藤真冬」的矢野獎吾感性分享自己跟角色一起成長。（采昌提供）《GIVEN被贈與的未來劇場版去海邊》聲演主角「佐藤真冬」的矢野獎吾感性分享自己跟角色一起成長。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本BL話題之作《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》以搖滾樂團為故事主軸，結合音樂、校園、愛情與BL元素，在日本上映後熱賣3億日幣（約台幣6240萬元），甚至連續7週稱霸獨立戲院票房排行。

相關新聞：《GIVEN：去海邊》日本夯賣3億票房！日媒讚：揪心的傑作

台灣片商積極向日方爭取本片成為在海外第一個上映的地區，上映規模更大，好讓粉絲能在各地有更多觀影戲院選擇。

其中上週末舉辦4場「前後篇連映特別場」，票券搶購一空，也有粉絲直呼感動，「在影廳裡面哭了好多次」、「好愛、好棒、好好看、好好笑、好好聽、一定要去電影院看！」

為回饋粉絲的熱情支持，片商順勢公佈「第一週戲院特典」，只要購買本片第一週（4/2-4/10）期間場次電影票乙張，就有機會獲得「原著作者親繪拍立得風小卡－GIVEN」乙張；不僅如此，在正片開播前，加碼播出長達25分鐘，只限第一週才能在戲院觀賞到的「特別訪談影片」！

對於本作邁向完結，擔任真冬配音聲優的矢野獎吾有感而發說：「這是我第一次擔任主角，多虧大家的支持，我才能繼續聲演真冬，回首過去，我感覺自己也和真冬一起成長了。」《GIVEN：去海邊》明（2）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中