韓網反金秀賢抵制《山寨人生》 投書Disney+有回音

金秀賢昨日召開記者會說明金賽綸遺屬與《橫豎研》抹黑。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢與已故女星金賽綸醜聞連環爆，昨（31）金秀賢在韓國首爾麻浦區飯店召開記者會，痛哭自訴遭到《橫豎研究所》（以下簡稱：《橫豎研》）以竄改過的資料抹黑，並再次強調自己和金賽綸交往時女方已成年，並打算對《橫豎研》、自稱金賽綸阿姨的不明人士、金賽綸遺屬提出損害賠償告訴，求償120億韓圜（約新台幣2.7億元）。記者會後韓網反應不一，認為金秀賢有錯的一方更激動寄信給Disney＋，詢問金秀賢主演的《山寨人生》將如何處置，對此，Disney＋也回信給網友。

Disney＋由金秀賢主演的《山寨人生》第一季已拍攝完畢，第二季也完成部分拍攝。（資料照，Disney＋提供）

受到記者會風波延燒影響，韓網友寫信詢問Disney＋金秀賢主演的《山寨人生》將如何處置，Disney＋低調表示「目前尚無計畫」，該信件在韓知名論壇theqoo流傳，引起廣大討論。

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金秀賢與曹寶兒主演的《山寨人生》第一季早已拍完，原本著手進行第二季拍攝，沒想到受到醜聞風暴影響，讓第二季出現變數。許多網友向Disney＋投訴金秀賢，並表示將抵制《山寨人生》同時喊話盡快向金秀賢求償。Disney＋回信表示目前並未將《山寨人生》列入近期上架計畫，未來是否會永久取消該作品或有任何後續計畫，Disney＋未有進一步說明。

金秀賢（左）與曹寶兒主演的《山寨人生》第一季早已拍完。（翻攝自X）

激動網友對迪士尼的態度感到失望，認為其處理方式過於模糊，缺乏誠意，並且指出事情發展到現在地步，似乎不宜再繼續拖延。由於《山寨人生》第二季部分已拍攝結束，起初金秀賢風暴還沒有那麼嚴重時，Disney＋曾表示要如期拍攝，但隨著金秀賢記者會召開後，觀眾態度有變，Disney＋於3月21向韓媒表示將會保留上架計畫。

Disney＋回覆網友的信件在韓國知名論壇流傳。（翻攝自theqoo）

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