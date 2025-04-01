Andy老師住10年賺上億 套房出租網友不敢住

Andy老師搬離陪伴他10年的套房。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧分手後風波不斷，Andy老師控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪；家寧21日發佈影片回應爭議，不過內容卻遭批評避重就輕、毫無重點。後Andy老師也在同日上架新影片宣布離開租了10年的租屋處，也就是經營「眾量級」頻道收入粗估上億元的地方。

網友發現Andy老師的房內裝設老舊窗型冷氣，未來恐成吃電怪物。（翻攝自YouTube）

Andy告別10年租屋處時，曾在影片內說過套房每月租金為6000元，如今眼尖網友發現這間房已悄悄在租屋網上架，或許因為Andy老師加持過，租金上漲為8000元，電費每度5.5元。該套房具備冰箱、洗衣機、電視、冷氣、床、衣櫥、第四台及桌椅等設備，但禁養寵物亦無垃圾代收。這些都不是最致命缺點，由於房內裝設老舊的窗型冷氣，夏季燠熱時恐將成為吃電怪獸，網友大呼：不敢住。

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