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娛樂 最新消息

從「美眉」躍升國際影人！小薰暢談黑澀會20年演藝路

「中山73」4月邀請小薰開講，暢談黑澀會20年演藝路。（中山73提供）「中山73」4月邀請小薰開講，暢談黑澀會20年演藝路。（中山73提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台中唯一藝術影院「中山73影視藝文空間」四月份焦點主題將鎖定「永遠的第一美人」，從女性視角出發，精選「法國第一美人」巨星凱薩琳丹妮芙近年3部動人佳作，台中市影視發展基金會亦將邀請甫獲「亞洲電視大獎」的影視歌全才女星「小薰」黃瀞怡暢談她20年的演藝路。

「中山73影視藝文空間」四月份焦點主題將鎖定「永遠的第一美人」，精選「法國第一美人」巨星凱薩琳丹妮芙的作品。（中山73提供）「中山73影視藝文空間」四月份焦點主題將鎖定「永遠的第一美人」，精選「法國第一美人」巨星凱薩琳丹妮芙的作品。（中山73提供）

凱薩琳丹妮芙近年3部動人佳作包括刻畫母親與罹癌兒子最動人道別的《好好說再見》、描述富婆回憶並告別繁華過去的《人生最後一場拍賣會》，以及助產士與繼母愛恨交織故事的《再見小媽》，將凱薩琳丹妮芙近年精彩代表作一網打盡。

「中山73」4月份另一焦點主題「熱愛．地球」，則透過2部紀錄片與2部劇情片，在面對變幻莫測的氣候現象之際，共同守護我們賴以維生的絕美星球。賣座紀錄片《消失的紫斑蝶》耗時五年拍攝，深入紫蝶幽谷記錄紫斑蝶的生存危機；《老鷹之手》則以老中青三代人的視角，帶領觀眾一睹四位嘉義藕農最真實動人的生活。由好萊塢巨星強尼戴普主演的《惡水真相》，取材自日本「水俣病事件」，揭發令人痛心的污染公害事件。

「中山73」4月將選映有小薰（左）參與演出的獲獎片《哈勇家》，暖心敘述泰雅族三代同堂家庭的衝突與和解。（中山73提供）「中山73」4月將選映有小薰（左）參與演出的獲獎片《哈勇家》，暖心敘述泰雅族三代同堂家庭的衝突與和解。（中山73提供）

此外，甚受民眾歡迎、場場爆滿的「中山73電影講座」，本月將邀請小薰開講她20年的演藝之路。小薰從青澀懵懂的「黑澀會美眉」，一路努力連奪金鐘獎、金穗獎，更因榮獲亞洲電視大獎躍升為國際影人。除將回望自己的演藝來時路，更將暢談她如何「相信自己能做到」，從台灣影壇邁向國際。

「中山73」四月份好片齊發，千萬把握機會！更多電影資訊與講座報名請上「中山73影視藝文空間」官方臉書查詢。

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