樂天前女神團長揭「骨裂＋毛小孩罹癌」低潮 拚三鐵成演藝圈最速女

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾在樂天桃猿啦啦隊擔任團長的宋城希去年迎接世界田徑總會（WA）「金標籤」認證賽事的「全馬42.195公里」台北馬拉松賽道，最後完成了難度頗高的全馬距離，成為演藝圈內第一位完成金標籤認證賽事臺北馬拉松的女藝人，而在3月29日，宋城希二次挑戰台東普悠瑪國際鐵人三項226的賽事。

宋城希二次挑戰台東普悠瑪國際鐵人三項226的賽事。（宋城希提供）

她此次參加的鐵人三項必須在17小時之內完成「游泳3.8公里、騎單車180公里、跑42公里」，是難度相當高的賽程，最後宋城希以13小時20分25秒完賽，不止比去年進步了將近1小時，獲得該組分組第1名，也是女子組綜合排名的第9名的強大佳績，整體成績整整比侯怡君（以14小時16分的成績）更快完成這場國際鐵人比賽，成為了演藝圈最快速挑戰鐵人三項226的女藝人。

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宋城希參加鐵人三項，以13小時25分25秒完賽，獲得該組分組第1名。（宋城希提供）

宋城希成為演藝圈最快速挑戰鐵人三項226的女藝人。（宋城希提供）

只是難想像喜歡運動又總是帶給大家活力滿點的宋城希，這2年歷經了許多大風大浪，除了離開職棒應援團長的這個角色以外，也因為準備賽事造成腳踝骨裂，甚至面臨了愛犬「宋布布」與愛貓「宋啃啃」因為罹患多種癌症，她為了盡心照顧，在工作、賽事訓練以及照顧毛孩子上疲於奔波，加上因為職棒跟賽後所面臨排山倒海的質疑評論，宋城希面臨了人生的低潮。

她說：「每個我所在意的裂痕，或許是給我自己再多點溫柔去包容那些憤恨。」宋城希相信缺陷能讓她再次勇敢踏上荊棘。

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