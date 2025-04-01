江祖平遭爆「裝病不演」隔3個月回歸！「外型1改變」竟升格大嫂

江祖平（右）回歸《願望》和周永訓飾演未婚夫妻。（三立提供）





〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平之前被造謠「故意辭演」、「裝病不演」三立八點檔《願望》，讓她氣炸，相隔3個月回歸，劇中她上一個角色「孫麗紅」在一場爆炸事件中「身亡」，這回以在國外長大的千金小姐「楊可欣」登場，預告片一釋出，觀眾的討論聲量瞬間暴增，不少人留言：「麗紅真的回來了嗎？還是她根本沒有死？」

但讓她最開心的，竟然不是角色本身，而是「輩分升級」這件事。「我終於熬出頭了！江國賓居然要叫我大嫂了！」她笑說，以前總覺得江國賓像個大哥，但這次角色設定讓她變成了「嫂嫂」，讓她覺得特別有趣。

請繼續往下閱讀...

江祖平回歸《願望》，為新角色特地剪了一頭清爽俐落的短髮。（三立提供）





而她為了新角色，特地剪了一頭清爽俐落的短髮，笑說這樣可以明顯區隔兩個角色，不少人稱讚她剪短髮後變得更年輕，她則幽默回應：「可能是因為我比較幼稚吧，所以看起來比較年輕！」她也透露相較於過去的角色，這次飾演的「可欣」個性截然不同，不再是充滿嫉妒與怨恨的女人，而是一個溫柔善良、帶著天使光環角色。

此外，難得休息三個月，江祖平終於有時間好好照顧自己，也趁機安排全面性健康檢查，特別針對心臟和胸腔部分做了詳細檢測。

她提到上次健檢已經是2012年的事了，這次終於有時間好好檢查一下，坦言過去拍戲時有時會覺得身體有點負荷不了，內心其實擔心健康狀況，沒想到檢查結果出來一切正常，讓她安心不少，「醫生說我的胃很漂亮，肝也很健康，心臟也沒問題，這讓我放心很多！」她開心表示這次檢查完畢後，身心靈都放鬆許多，覺得自己可以再繼續拚下去。

而回到劇組後，江祖平這次的角色與周永訓有大量對手戲，兩人因為之前合作過，彼此已經熟識，所以演起來更加自然流暢。「還好之前有合作過，彼此有默契，這樣演感情戲就不會太尷尬。」她表示，這次開工當天，見到許多熟悉的夥伴，心情非常興奮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法