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娛樂 日韓

上節目遭諧星吐舌猥褻 永野芽郁首揭心聲「真的被嚇到」

江頭2:50（右）在節目上的猥褻表情，嚇壞永野芽郁（左）。（翻攝自X）江頭2:50（右）在節目上的猥褻表情，嚇壞永野芽郁（左）。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本TBS於上月29日的直播感謝祭邀請阿部寬、永野芽郁及道枝駿佑等人擔任嘉賓，沒想到永野芽郁竟遭諧星江頭2:50吐舌猥褻喊話「做我的女人吧」，甚至追著她跑，永野芽郁被嚇得花容失色。對此，江頭2:50急拍片道歉，永野芽郁也在昨（31）日的廣播節目中回應此事。

江頭2:50拍片向永野芽郁道歉。（翻攝自YouTube）江頭2:50拍片向永野芽郁道歉。（翻攝自YouTube）

永野芽郁在廣播節目中回應被嚇哭一事。（翻攝自IG）永野芽郁在廣播節目中回應被嚇哭一事。（翻攝自IG）

據日媒報導，永野芽郁在昨日的廣播節目中，主動提及上月29日所發生的風波，她表示節目並沒有劇本，完全是臨場反應。永野芽郁也還原當時的情境，「我一開始太輕鬆了，沒想到江頭2:50會衝來我這邊，所以他突然跑過來真的嚇了我一跳。跑的時候我真的是嚇到了，眼淚就這樣掉下來，我只是因為嚇到而流淚，因為擔心掉眼淚會引發更多的誤解，所以才會遮住臉」。

面對外界議論，永野芽郁也強調這僅是一場現場直播發生的突發狀況，希望此事不要再被炒作得更大，所以才會親自對外解釋。

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