侯昌明差點沒命？昔罹病症「吃藥三個月」 現況曝光揭新身分

〔記者林欣穎／台北報導〕侯昌明主持Yahoo TV健康養生節目《節氣保健室》將於4月登場，以二十四節氣為主軸，帶領觀眾探索健康生活的正確觀念。侯昌明回憶28歲時曾因為全身心投入工作，結果罹患了胃潰瘍，吃了快三個月的藥才恢復。

侯昌明年輕時有過胃潰瘍。（《節氣保健室》提供）

侯昌明提到那時年輕，把工作擺第一，颳風下雨都不管就是拚命幹活，「壓力過大與飲食不規律，罹患了胃潰瘍，從那之後我就告訴自己，不管多忙，飲食一定要規律，不能讓胃空著磨。」

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《節氣保健室》首集聚焦過敏議題，侯昌明透露他和老婆曾雅蘭都鼻子過敏，沒想到女兒也有，而且很嚴重，他回憶女兒高中時曾跟他說：「爸爸，我這輩子不知道什麼叫呼吸新鮮空氣，每天早上起床鼻子都是塞住的沒通過。」醫生診斷後發現，女兒因輕微戽斗導致鼻塞，夜間只能用嘴呼吸，少了鼻腔纖毛過濾細菌的功能，容易引發上呼吸道問題。

侯昌明希望節目能提供預防與醫療的正確資訊，讓健康觀念從小累積。他舉例，岳母60多歲從未做過健康檢查，只因害怕面對結果，「這種想法很普遍，但不對。」

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