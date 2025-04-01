黃子佼就愛小少女！昔女團成員曝近況 心聲全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。黃子佼惡行引發人神共憤，過去帶女團「小隻的」上張小燕節目的片段更被挖出，如今其中一名成員更現身回應近況洩心聲。

黃子佼（右）昔日以經紀人身分帶女團「小隻的」作客師父張小燕主持的節目。（翻攝自YouTube）

黃子佼2011年當起經紀人後，將女孩萱萱、小小、短短組成女子團體「小隻的」，3人平均年紀僅20歲，平均身高約156公分，顛覆彼時大胸、長腿的審美主流，當時作客節目《SS小燕之夜》時，更遭師父張小燕劈頭狠虧：「他（黃子佼）的未婚原因呢...可能是對...小少女有...剪不斷的愛！」

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節目中，黃子佼也直接表態，「我喜歡美少女，我為什麼不勇敢面對這件事情，甚至把它變成一個事業！」張小燕更直球逼問：「你現在做這三個人，你會有一天告訴我，小燕姐我要娶當中一位嗎？」對此，黃子佼坦言：「那我說是，他們三個都是我的菜，不然我為什麼做呢，我如果自己不滿意，怎麼介紹給廣大的讀者，還要大家去買！」

「小隻的」昔日成員近日現身，洩當年情況及此刻心聲。（翻攝自Threads）

「你們家裡沒有提過黃子佼安什麼心嗎？」面對張小燕的辛辣提問，「小隻的」則異口同聲表示：「不會耶，沒有提過！」如今畫面再被挖出，當年成員之一的女孩現身表示，「被大家關心好多天了，感覺可以說明一下，像他說的，我們只是他的商品，所以前老闆也沒有對我們做出什麼越矩行動。」最後，她希望被欺負的女孩可以堅強，以後在這個圈子不會再發生這種事。

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