來台6個月就能飆唱台語歌！南非學生一開口驚豔評審

〔記者林欣穎／台北報導〕三立歌唱節目《超級紅人榜》進軍校園挖新星，首站來到銘傳大學開跑，首場海選就有近30位同學參賽，其中不乏國際學生，舞台瞬間變成「國際台語歌交流現場」，評審許常德也觀察到，這一代年輕人更敢做自己，「每個人站上台都有自己的樣子。」

南非學生來台6個月台語歌唱得溜。（三立提供）

最吸睛的是一位來台僅6個月的南非學生，原本打算演唱國語歌《大海》，卻臨時更換歌單，挑戰台語經典《媽媽請妳也保重》，讓全場驚艷。製作人笑虧：「口袋裡是不是隨時準備台語歌單」，他也無奈回應「沒辦法，已經報名了！」更在老師臨時加碼下再唱一首，標準唱腔與情感詮釋獲得一致好評。原來他從小在南非就接觸中文，這次選歌更是因為想念家人，感動不少人，也直言未來若有機會登上節目，願意繼續挑戰更多台語歌。

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比賽現場氣氛緊張又熱鬧，固定評審許常德一開口就讓全場繃緊神經。他提醒同學，「站上台是唯一會被留下來的表現機會，千萬不要隨便唱。」一句話讓不少參賽者壓力瞬間拉滿。面對緊張的女同學，他還幽默表示：「不緊張代表太油！」引發現場笑聲不斷。

許常德擔任評審。（三立提供）

此外，評審團也臨時出題要求清唱，考驗臨場反應，讓參賽者直呼刺激。甚至有不少學生特地從桃園校區趕來參賽，誠意十足。許多原本不常接觸台語歌的年輕人，為了比賽苦練多時，展現滿滿熱情。

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