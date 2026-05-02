自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

來台6個月就能飆唱台語歌！南非學生一開口驚豔評審

〔記者林欣穎／台北報導〕三立歌唱節目《超級紅人榜》進軍校園挖新星，首站來到銘傳大學開跑，首場海選就有近30位同學參賽，其中不乏國際學生，舞台瞬間變成「國際台語歌交流現場」，評審許常德也觀察到，這一代年輕人更敢做自己，「每個人站上台都有自己的樣子。」

南非學生來台6個月台語歌唱得溜。（三立提供）南非學生來台6個月台語歌唱得溜。（三立提供）

最吸睛的是一位來台僅6個月的南非學生，原本打算演唱國語歌《大海》，卻臨時更換歌單，挑戰台語經典《媽媽請妳也保重》，讓全場驚艷。製作人笑虧：「口袋裡是不是隨時準備台語歌單」，他也無奈回應「沒辦法，已經報名了！」更在老師臨時加碼下再唱一首，標準唱腔與情感詮釋獲得一致好評。原來他從小在南非就接觸中文，這次選歌更是因為想念家人，感動不少人，也直言未來若有機會登上節目，願意繼續挑戰更多台語歌。

比賽現場氣氛緊張又熱鬧，固定評審許常德一開口就讓全場繃緊神經。他提醒同學，「站上台是唯一會被留下來的表現機會，千萬不要隨便唱。」一句話讓不少參賽者壓力瞬間拉滿。面對緊張的女同學，他還幽默表示：「不緊張代表太油！」引發現場笑聲不斷。

許常德擔任評審。（三立提供）許常德擔任評審。（三立提供）

此外，評審團也臨時出題要求清唱，考驗臨場反應，讓參賽者直呼刺激。甚至有不少學生特地從桃園校區趕來參賽，誠意十足。許多原本不常接觸台語歌的年輕人，為了比賽苦練多時，展現滿滿熱情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中