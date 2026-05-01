59歲張宇罹「僵直性聲音痙攣」難開個唱！ 粉心疼敲碗：像伍佰開頭唱一句，剩下交給我們…

張宇飽受「僵直性聲音痙攣」之苦20餘年，昨度過59歲生日。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手張宇昨（30日）度過59歲生日，愛妻十一郎在臉書發文祝老公生日快樂，也讓不少粉絲了解張宇為何在8年前突然拋下一句「無限期暫停工作」的原因，除了照顧罹癌父親、陪老婆，另一個原因是他飽受「僵直性聲音痙攣」之苦20餘年，每回開嗓，脖子和聲帶都像被掐住般難受，但熱愛唱歌的他，仍願為老友（如游鴻明）忍痛上台高歌，讓不少張宇粉絲心疼突喊：拜託開個人演唱會吧，我們會大聲幫你唱！

尤其是老婆十一郎在生日祝文中的最後一段，寫道：

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硬撐多年，他終究不敢再站上舞台。即使不敢站上舞台，他仍然在練唱，每天每天唱…他說「不唱，可能說話都有問題」一想到這些，我就哭。我甚至求關老爺折我的壽來讓他痊癒，別再如此折磨我們。

這段文字引起不少「兩人的粉絲」留言打氣，畢竟這對歌壇著名的「神雕俠侶」，燴炙人口的作品無數，很多五、六、七年級生都是聽著兩人的作品熬過升學考試前的挑燈夜戰、呼朋引伴KTV高歌的青春歲月，甚至時失戀時撫慰心靈的舔傷時光。

張宇（中）因病告別舞台8年，日前罕為好友游鴻明（右）再開金嗓。（資料照，記者胡舜翔攝）

除了祝賀張宇生日快樂，粉絲們紛紛留言：「可以像500開頭唱一句，剩下的交給我們」、「他的每一首歌----都是回憶殺！」、「拜託開演唱會吧！?我們會大聲幫你們唱只要你們不嫌難聽，就當做陪粉絲們唱一場大型KTV....」、「不論我轉換任何手機、任何聆聽方式，我永遠有一個不能更換的歌單就是張宇⋯，他陪我從唸書到現在～精準地說應該是張宇的歌聲vs十一郎的詞～將陪伴我一生」

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