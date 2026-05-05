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娛樂 最新消息

穩接2026下半年財氣！12生肖「換檔提速」立夏補運不踩雷

迎立夏，陽氣旺，財氣到！命理專家分析2026下半年「12生肖專屬避雷針」，教你精準「補運」不踩雷！（本報製圖）迎立夏，陽氣旺，財氣到！命理專家分析2026下半年「12生肖專屬避雷針」，教你精準「補運」不踩雷！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立夏一過定乾坤！2026下半年的運勢，取決於立夏的運程管理。命理專家菲菲老師提醒，「立夏最忌『心火燒』。立夏一到，雖是陽氣最旺的時節，但火氣也最容易燒到自己和財位！」

作為夏季第一個節氣，此時節的關鍵，在於理解這股「火熱之力」是一把雙刃劍，若運用得當，它能成為突破瓶頸、積極行動、勇敢表達的強大動能！

以下，菲菲老師將針對事業、金錢、人際、家庭、健康5個面向，分析12生肖專屬應對指南，提點大家如何避開「生肖雷區」，「換檔提速」讓轉運補運一次到位！」

【12生肖立夏轉運補運提醒】

➤鼠

這段時間很容易看到一些賺錢的機會或小道消息，身邊朋友熱情的邀約也可能變多。鼠族朋友的直覺很敏銳，但有時會因為太想把握每個機會，反而讓自己承擔了不必要的風險。建議可以放慢決策的速度，讓自己多一點時間思考。

．生活小提醒：財務上，對於「保證獲利」或「限時優惠」要特別保持清醒。感情上，與伴侶討論金錢使用時，多一點耐心傾聽對方的想法。健康上，注意因為忙碌而忽略了正常吃飯，腸胃需要多照顧。

．轉運補運法：立夏當天，可以將錢包整理一番，把不需要的發票、收據清空，鈔票統一方向放整齊。這個小動作象徵讓財源流動更順暢。未來一個月，任何投資或消費決定，告訴自己「等三天後再說」。

➤牛

這段時間身邊可能會有許多人想給你建議，或是提供幫助。牛族朋友習慣按照自己的節奏與經驗做事，內心容易有「我早就知道了」或「這樣做比較好」的想法。可以試著先放下自己的判斷，耐心聽完對方的話，貴人緣會不知不覺變好。

．生活小提醒：工作上，前輩或主管的經驗分享，即使不完全認同，也可以先說聲謝謝，會讓氣氛更融洽。家庭中，家人的關心或許嘮叨，但背後是好意，不需要急著反駁。健康方面，注意肩膀、腰部的僵硬，適時起身伸展。

．轉運補運法：立夏當天，主動去請教一位你信任的長輩或朋友一個小問題（任何問題都可以），並認真聽完回應。這個練習能幫助你打開接收好能量的天線。

➤虎

這段時間虎族朋友的行動力很強，很想趕快把事情完成、做出成績。但有時速度快了，就容易忽略細節，或在溝通時顯得比較直接，不小心讓周遭的人感到壓力。可以試著把「急於完成」的心，切換成「好好完成」的節奏。

．生活小提醒：工作上，重要的文件或數字，送出前多檢查一次。感情方面，與伴侶說話前，可以先深呼吸三次，讓語氣更和緩。健康上，注意頭痛、失眠或嘴破等火氣大的徵兆，早點休息是最好的解方。

．轉運補運法：立夏當天，刻意放慢速度做一件小事，例如花十分鐘慢慢品嚐一杯水、仔細地整理一個抽屜。感受「慢下來」帶來的穩定感，這能幫助你在接下來一個月，在急切的時候想起這個平衡。

➤兔

這段時間兔族朋友的靈感與學習能力很強，腦中可能有很多計畫、想學很多東西、想買很多書。但容易停留在「想」的階段，因為擔心不夠完美或想太多細節，而遲遲沒有開始行動。一旦跨出第一步，後續的路就會自然展開。

．生活小提醒：工作上，與其想一個完美的計畫，不如先做一個可行的草案。感情上，心裡有話想對對方說，不用等到「最適當的時機」，今天就聊聊吧。健康方面，注意用腦過度、思慮太多影響睡眠，睡前可以冥想或聽聽輕音樂。

．轉運補運法：立夏當天，從你拖延清單中選出一件最簡單、五分鐘就能完成的小事，並且今天就把它做完。完成後的踏實感，會是啟動行動力的鑰匙。

➤龍

這段時間龍族朋友會感覺事情一件一件找上門，可能是工作責任加重，也可能是家人、朋友請託。你很容易因為責任感或不好意思拒絕，而把許多事情攬在身上。可以留意自己是否已經開始感到疲憊，適時地把任務分流出去。

．生活小提醒：工作上，練習說「這個部分可能需要大家一起分擔」，團隊合作比單打獨鬥更有效率。感情上，有伴侶者可以坦誠說出自己最近的疲累，不用故作堅強。健康方面，肩頸痠痛是身體在提醒你該休息了，定時起來走動。

．轉運補運法：立夏當天，找一個安全的對象（朋友、家人），練習說一次「這個我可能沒辦法，你覺得可以找誰幫忙？」你會發現，表達自己的界線，關係並不會因此破裂。

➤蛇

這段時間蛇族朋友的魅力增加，容易遇到聊得來的對象，或感受到身邊有人對你特別關注。容易因為一時的感覺良好，就快速投入情感或付出。建議給自己多一點觀察的時間，讓關係自然慢熟，反而更能看清是否適合。

．生活小提醒：工作上，對於同事、客戶的善意或稱讚，保持禮貌但不用急著掏心掏肺。感情上，已經有伴侶的朋友，要留意因為小事產生猜疑，直接的溝通遠勝過內心小劇場。健康方面，天氣轉熱，注意皮膚過敏或出油的狀況。

．轉運補運法：立夏當天，在手機備忘錄為自己設下一個「觀察期」的約定：接下來認識的新朋友或潛在對象，給自己至少一個月再決定是否深入交往。衝動的時候，就把這個備忘錄打開來看。

➤馬

這段時間馬族朋友很習慣「自己來」，覺得請教別人或麻煩別人很不好意思，寧願自己多花點時間研究或處理。但有時候，身邊其實就有現成的資源或貴人願意幫忙，只需要你一個開口的動作。學習接受幫助，也是一種能力。

．生活小提醒：工作上，遇到卡關的地方，主動向同事請教，可能會得到意想不到的解決方法。感情上，有伴侶者可以練習說出「我需要你……」，適度示弱能增進親密感。健康方面，喜歡運動的朋友，熱身要做足，避免運動傷害。

．轉運補運法：立夏當天，主動向一個人開口尋求一個小幫助（例如問路、借個筆、請教一個小問題）。你會發現，多數人是很樂意幫忙的，而這個互動也能打開你的貴人運。

➤羊

羊族朋友天性溫和、樂於分享，這段時間可能會特別想為身邊的人付出，或者很想把生活、工作上的事情都安排得妥妥當當。但要注意的是，有時這份好意若對方沒有相對應的回饋，心裡容易產生小小的失落感。把重心放回自己身上，會更平衡。

．生活小提醒：工作上，盡心盡力之餘，也要學會設立停損點，不必為他人的人生議題過度煩惱。感情上，單純享受相處的時光，減少「我為你做了那麼多，你怎麼…」的念頭。健康方面，注意情緒的消化，找信賴的朋友聊聊心事很重要。

．轉運補運法：立夏當天，為自己做一件單純會開心的小事，例如買一束花給自己、吃一份喜歡的甜點。照顧好自己的心情，就是最好的轉運。

➤猴

這段時間猴族朋友的反應很快、點子很多，處理事情時總能找到有效率的方法。這是很棒的特質。但有時因為太想趕快看到結果，可能會跳過一些看似不重要、但其實關鍵的步驟。這段時間很適合練習「慢工出細活」，試著把一件事情從頭到尾、按部就班地完成，會發現那種紮實的感覺，帶來的是另一種滿足。

．生活小提醒：工作上，遇到失誤時，坦然面對反而能贏得信任，不需要急著解釋或找理由。感情上，想說什麼就直說，用試探或繞圈子的方式反而容易讓對方誤會。健康方面，注意手腕、手指因為打字或滑手機過度的不適，記得定時放鬆。

．轉運補運法：立夏當天，選一件平常你總是想要「趕快做完」的事（例如整理報表、打掃家裡、回覆郵件），這次刻意放慢速度，用最規矩、最完整的方式從頭做到尾。感受一下「好好做完一件事」帶來的踏實成就感。

➤雞

這段時間雞族朋友的學習力與表達慾都很強，學了新東西或有了新的想法，會很想跟大家分享，證明自己的價值。但有時過於急切地展現，可能會讓周圍的人覺得壓力較大。學會讓光芒「剛剛好」展現，也是一門藝術。

．生活小提醒：工作上，團隊討論時先聽完每個人的發言，再分享你的高見，會更受歡迎。感情上，與伴侶聊天時，多留一些時間給對方說話，傾聽比表達更有力量。健康方面，注意喉嚨保養，多喝溫水，少吃辛辣刺激的食物。

．轉運補運法：立夏當天，學會一個新的小知識或技巧（看一則科普、學一句外語、一個小撇步），但當天完全不告訴任何人，將這份收穫默默留給自己。這是練習「內斂」的好時機。

➤狗

這段時間狗族朋友的責任心與正義感會特別強烈，看到不對的事情或可以改善的地方，會很想直接點出來。你的初衷是好的，但有時過於直率的表達方式，容易讓對方感覺被指責。試著把「你錯了」轉換成「我們可以一起看看怎麼調整」。

．生活小提醒：工作上，提出批評前，先問自己一句：「這句話有必要說嗎？現在說恰當嗎？」家庭中，對家人的關懷可以用更柔軟的語氣。健康方面，注意腰背痠痛，可能與久坐或姿勢不良有關，定時起身伸展。

．轉運補運法：立夏當天，練習將一句直白的話，用比較委婉的方式重新表達一次。例如把「你這個做錯了」改成「這邊如果再調整一下，會不會更完整？」感受不同說法帶來的不同效果。

➤豬

這段時間豬族朋友的人緣不錯，大家喜歡找你商量事情或請你幫忙。你個性隨和、不喜歡拒絕，很容易順口就答應下來，結果自己的時間和心力被瓜分殆盡。學習溫柔而堅定地說「這次沒有辦法」，你的付出會變得更有價值。

．生活小提醒：工作上，評估自己目前的能耐，超出負荷的任務勇敢婉拒，長官反而會覺得你更可靠。感情上，有伴侶者可以與對方討論彼此都能接受的界線。健康方面，注意居家環境的通風與整潔，保持清爽的空間有助於思緒清晰。

．轉運補運法：立夏當天，練習對一個不緊急的請求，溫和地說出「這次可能不行喔」。會發現，拒絕之後天不會塌下來，而且對方也會開始學習尊重自己的界線。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆命理說法僅供參考☆

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