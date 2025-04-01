中居正廣性侵女主播！丟22萬花錢了事「謝謝幫了大忙」

中居正廣性侵女主播，還叫富士電視台的員工轉交慰問金。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團SMAP成員、主持人中居正廣昨（3月31日）被證實性侵富士電視台女主播X女，事情經過也因此曝光，中居正廣不但對女主播伸出狼爪，事後還想花錢了事，中間還感謝富士電視台的員工B某幫忙，實在令人髮指。

第三方調查委員會中揭露了詳細細節，事情經過是在2023年6月2日，中居正廣邀請X女一起去吃飯，由於過去的飯局都有B某以及節目工作人員陪同，她以為這和平常的多人飯局一樣，因此告訴中居正廣有空。中居正廣傳訊聲稱，「我有聯絡其他人，之後再聯絡。」結果經第三方委員會調查，中居正廣根本沒揪其他人一起吃飯。

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接著在下午5點46分，中居正廣再次傳訊：「因為下雨的關係，大家感覺不是很積極，但我還是很想喝一杯，只有兩個人有點尷尬吧，怎麼辦才好呢？」、「我找找有沒有比較隱密的店，但沒有信心能夠找到，我先找找看。」晚上7點14分，中居正廣再次傳訊給X女：「（工作）結束了吧，沒找到其他人～。怎麼辦呢，只有兩個人不太好，但好難得想要一起喝一杯啊。」

X女在下班後從手機中看到只有兩個人吃飯的消息，雖然意願不高，但以為會去餐廳用餐，所以告訴中居正廣，只有兩個人也無妨。中居正廣笑說自己的餐廳收藏清單有限，最後提議去兩天前才因為工作關係而參加的BBQ派對地點，也就是中居正廣家住處聚會。

X女透露，考慮到已經跟中居正廣說晚上沒事，且看到B某等電視台高層平時都對中居正畢恭畢敬，不敢拒絕他，怕沒節目可做，最後還是赴約，沒想到因此發生憾事。

事後，中居正廣還要求B某將100萬日圓（約台幣22萬元）的慰問金交給X女，但X女並沒有收下，第三方調查委員會認為，這就是封口費，也是二次傷害。在X女離職之後，B某在2024年9月9日傳訊向中居正廣報告：「X女在8月30日已經離職了。」中居正廣回應：「了解，真的非常謝謝你，終於告一個段落了，幫了大忙。」B某還說：「接下來如果還有我能效勞的，我隨時待命。」

X女因慘遭中居正廣性侵，在6月、7月連發數則訊息給中居正廣，6月15日聲稱因大受打擊，請假沒去上班，7月11日因為食慾不振、憂鬱等狀況而住院，8月被診斷罹患創傷後壓力症（PTSD）。X女也稱因為住院費導致收入大幅減少，希望中居正廣可以支付醫藥費。

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