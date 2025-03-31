楊小黎「女上男下」嘿咻植物人尪 劇烈搖晃累爆：像坐石頭上

《啥人顧性命》特映會，左起楊小黎、方文琳、夏靖庭、吳政迪。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪今（31日）出席主演公視台語台《啥人顧性命》首映記者會，楊小黎劇中和植物人老公吳政迪有「女上男下」床戲，她直喊：「好累喔！他很瘦、沒有肉，我好怕聽到髖骨啪一聲斷掉。」

楊小黎（左）劇中和植物人老公吳政迪有床戲。（記者潘少棠攝）

方文琳劇中逼媳婦楊小黎跟植物人兒子吳政迪傳宗接代，吳政迪在尿布裡穿了運動員用的護襠，楊小黎忍不住爆料：「吳政迪很嚴格，他說要坐到硬硬的護襠才是正確位置，好像坐在石頭上。」她自嘲，還好自己大腿夠粗，可以肉身擋住吳政迪的尿布。

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吳政迪分享拍攝時的點滴。（記者潘少棠攝）

吳政迪分享，這場床戲他和楊小黎只有一個姿勢，「她坐在上面搖，我就是乖乖躺著任人擺佈。」然而這場床戲結束後，楊小黎被婆婆方文琳問：「做得怎麼樣？有沒有認真做？」她坦言當時仍在角色裡，覺得有被屈辱的感覺，打趣說：「雖然在演戲，但我當下真的很想罵髒話。」

吳政迪分享，躺在床上得要想辦法控制住呼吸、眨眼，有場戲夏靖庭要賞他一巴掌，為了鏡頭完全不能眨眼睛，如果眨眼了，同等於白挨巴掌了。拍攝過程中，導演楊孟嘉看到他的脈搏在動，還異想天開問：「能不能夠忍耐一下讓脈搏不要跳動？」讓他哭笑不得，苦喊：「躺著很難賺！」

楊小黎是劇中的哭戲擔當。（記者潘少棠攝）

楊小黎是劇中的哭戲擔當，呈現照顧者的憔悴與為所愛之人吞忍壓抑的模樣，她過去曾訪問過照顧者協會，其實照顧者有很多照顧之外的面向，只是常常被犧牲。這次的角色設定3、4天沒洗頭、沒有好好打扮自己，原本每天上戲化妝師都要為楊小黎的頭髮、臉弄得油光滿面，最後她乾脆直接不洗頭上戲，讓造型組省時又省事。

吳政迪為求還原細節斷食4天，瘦到52公斤。（記者潘少棠攝）

為了呈現真實性關於長照的細節非常講究，力求真實，雖然吳政迪斷食4天、瘦到52公斤，飾演主要照顧者的楊小黎演出翻身橋段時，還是差點閃到腰，因為兩人有非常多近身戲，而飾演植物人的吳政迪也無法主動，楊小黎可以說是獨自與吳政迪進行動作戲，很怕稍有差池讓對方受傷了，吳政迪幾乎只穿尿布躺在床上，工作人員與小黎都要很小心避免讓吳政迪穿幫。

夏靖庭（右）、方文琳（左）飾演吳政迪父母。（記者潘少棠攝）

夏靖庭、方文琳飾演吳政迪父母，角色與本人個性都有相當大的反差。方文琳飾演講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，對她來說相當有挑戰，開拍前在家練習還被女兒誤會在生氣，角色的火爆犀利也呈現在私下互動上面，讓身邊人嚇了一跳，直到殺青才調適回來。其實私下方文琳是個非常溫柔的人，楊小黎也坦言，劇中真的感受到婆婆帶來的壓力，兩人結束對戲，飾演潑辣婆婆的方文琳還要吃喉糖休息調適。

方文琳飾演講話潑辣、生氣就罵人的婆婆。（記者潘少棠攝）

硬底子的夏靖庭一上戲就變身成為亦莊亦諧的軟爛公公，楊小黎也讚美夏靖庭將角色演得溫馨可愛。因劇情需要方文琳習慣性會打夏靖庭的頭，生性溫柔的她不敢真的打，幸好夏靖庭爽快地要她盡量打，方文琳打趣說：「雖然不好意思，但演起來很過癮。」

《啥人顧性命》由林珮瑜、蔡秋儀擔任製作人，金鐘節目導演楊孟嘉執導，全劇僅有一個場景，導演與主創團隊透過光影與陳設的改變，映照主角一家的束縛壓抑，為了完整呈現角色間的情緒流轉及內心掙扎，更大量使用了一鏡到底的手法拍攝。4月6日晚上8點於公視台語台出播、公視+同步上架。

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