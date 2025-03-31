曹佑寧片場被排擠？丁寧認故意冷漠：便當沒他份

電影《刺心切骨》今天在華山光點舉行放映，丁寧（中）帶著劉修甫（右）、曹佑寧（左）一同受訪。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《刺心切骨》今天（31日）在華山光點舉行放映，丁寧帶著劉修甫、曹佑寧一同受訪，她飾演的母親與大兒子曹佑寧感情不睦，為入戲而在片場刻意對曹佑寧很冷淡，不但不打招呼，連便當都只準備給導演及小兒子劉修甫，讓曹佑寧一度心想「丁寧姐好冷淡喔…」不過他深知這有助於入戲，並不介意，而丁寧在殺青後也請曹佑寧大快朵頤一番，絕對沒有搞排擠。

曹佑寧（右）、劉修甫在片中飾演兄弟倆。（記者潘少棠攝）

曹佑寧、劉修甫在片中飾演兄弟倆，曹佑寧身為上有哥哥、下有弟弟的老二，回憶起兄弟之間常常吵吵鬧鬧，小時候連電腦都要用跑百米的速度搶，宛如搶頭香，曹佑寧還曾經氣到拿著鐵製的褲鍊甩在兄弟身上，結果弄出皮肉傷，「我那時候已經開始打球了，力量很大，甩下去瞬間後悔了。」

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丁寧飾演曹佑寧及劉修甫的母親。（記者潘少棠攝）

曹佑寧曾是棒球國手，他回憶曾經受傷時的情景。（記者潘少棠攝）

《刺心切骨》以擊劍運動作為背景，不免出現發生運動傷害的橋段，丁寧、曹佑寧都是運動選手出身，前者是壘球，後者則曾經是棒球國手，曹佑寧回想起曾有學長在滑壘時受傷，腳趾頭直接翻到後面，粉碎性骨折接受治療，而他自己也曾經在跑壘時扭到，「我跑步滿快的，那時候要衝一壘，結果壘包沒踩好飛出去，所有沒有斷掉，一個不小心大意了，被抬出去。」當時兩周後剛好有很重要的選拔賽，曹佑寧只好趕緊就醫、打止痛藥，並告訴教練自己還行，最後依舊上場打球。

劉修甫為戲苦練擊劍9個月。（記者潘少棠攝）

相較於曹佑寧，劉修甫沒有運動基礎，苦練擊劍9個月練出「小腿肌」。他在片中與牧森的親密戲也是亮點，他笑說最近才知道原來有AB劇本，他以為要親嘴，牧森卻以為只是親臉頰，至少拍了3、4次，不諱言一開始確實滿尷尬。而曹佑寧在片中飾演更生人，導演希望他停止健身，不要看起來體格很好，至於臉頰凹陷則是透過妝髮、燈光，並不是真的減肥。電影在4月18日上映。

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