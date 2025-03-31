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娛樂 最新消息

一隻阿圓公開「10年前DJ舊照」 青澀臉蛋網看呆

一隻阿圓擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）一隻阿圓擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食影片走紅，憑藉甜美臉蛋及火辣身材，深受不少粉絲喜愛，經常在社群分享生活的她，日前曬出一張自己10年前在電台擔任DJ時的舊照，吸引大批網友朝聖。

一隻阿圓曾在電台擔任DJ。（翻攝自Threads）一隻阿圓曾在電台擔任DJ。（翻攝自Threads）

一隻阿圓近日在Threads分享這張珍貴舊照，照片中，她穿著黑色上衣，脖子上掛著耳機，手持當時的工作證，對鏡頭露出甜美笑容。即使時隔10年，五官仍與現在相差無幾，令網友驚呼，「居然可以看到DJ nana的樣子！」、「哇！妳逆齡喔！」、「還是這麼美」。

事實上，一隻阿圓曾分享，自己的IG帳號「nanaciaociao」其實與過去在電台擔任DJ的經歷有關，當時的主管替她取了「nana」作為暱稱，而「ciao」則來自西班牙文，代表「hello bye的意思」，她更笑稱，許多老朋友至今仍習慣叫她「娜娜王」而非「阿圓」。

相關新聞：一隻阿圓信用卡遭盜刷！看到金額嚇傻：也太多…

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