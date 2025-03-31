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娛樂 電視

謝京穎展女力！為嬤籌醫藥費勇闖詐騙窩 雙膝慘瘀青

謝京穎（中）在《好運來》肉搏詐騙集團，造成膝蓋瘀青。（民視提供）謝京穎（中）在《好運來》肉搏詐騙集團，造成膝蓋瘀青。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《好運來》為籌措阿嬤謝瓊煖的手術費用，積極尋找高薪工作，卻意外落入求職詐騙的陷阱。她在劇中不僅展現了角色的機警與勇敢，更親身上陣演出多場與歹徒的追逐與打鬥場面。

謝京穎（中）在《好運來》肉搏詐騙集團，造成膝蓋瘀青。（民視提供）謝京穎（中）在《好運來》肉搏詐騙集團，造成膝蓋瘀青。（民視提供）

談及這段驚險的劇情，謝京穎透露剛入行也曾遭遇詐騙，讓她對這次的角色更能感同身受。她回憶道，當時對方聲稱要為她拍攝宣傳照，收取了數萬元費用，最終卻只拿到幾張沒有電子檔的照片，讓她相當無奈，也驚覺打工求職的陷阱重重。

謝京穎在《好運來》為籌措阿嬤的醫藥費，直搗詐騙集團的巢穴。（民視提供）謝京穎在《好運來》為籌措阿嬤的醫藥費，直搗詐騙集團的巢穴。（民視提供）

謝京穎為了真實呈現奮力抵抗歹徒的模樣，許多肢體衝突的戲份都親力親為，在拍攝追逐和扭打的過程中，頻頻摔倒在地，導致雙膝佈滿瘀青。她表示當下只專注於情緒的展現和劇情的推進，劇組在拍攝現場也相當注重演員安全，讓她能夠更放心地投入演出，將角色「楊可薇」的勇敢和毅力詮釋得淋漓盡致。直到收工回家後，她才發現雙膝的疼痛，但也認為一切的付出都是值得的。

謝京穎在《好運來》挑戰動作戲。（民視提供）謝京穎在《好運來》挑戰動作戲。（民視提供）

謝京穎也提到，這次與她有不少對手戲的演員，都是過去在其他檔戲合作過的夥伴，雖然之前沒有太多直接對戲的機會，但彼此之間已經有了一定的默契。這次能夠在《好運來》中攜手合作，讓她感到非常開心，也期待未來劇情能有更多精彩的發展，相信大家的好默契一定能為觀眾帶來更棒的戲劇效果。

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