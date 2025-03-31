Jisoo「正體中文」感謝粉絲 嗨喊：台灣BLINK水啦

Jisoo日前首次在台灣舉辦個人粉絲見面會。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前首次在台灣舉辦個人粉絲見面會，吸引9500名粉絲到場支持，沒想到時隔一周，昨（30日）Jisoo曬出多張在台灣拍下的美照，並用正體中文寫下感言，令許多台灣粉絲又驚又喜。

Jisoo以正體中文發文感謝台灣粉絲。（翻攝自IG）

Jisoo在IG發文寫下當天見面會的感動時刻，「從一到場看到在休息室裡準備好的可愛Shumon零食開始，我就完全忘不了台灣BLINK們給我的那份溫暖迎接！真的非常感謝你們，也真的、真的非常愛你們。」文中還加上愛心符號，滿滿的寵粉心意溢於言表。

請繼續往下閱讀...

Jisoo也坦言，沒能更近距離接觸到粉絲，讓她感到些許遺憾，「但能為了你們再唱一次歌，讓我感到非常幸福！」並感謝台灣粉絲帶來的美好回憶，承諾下次見面時，將再次一起創造更多更棒的回憶，文末更嗨喊「BLINK水啦！」文章曝光後，不少台灣粉絲感到驚喜，紛紛留言表示，「水啦，秀寶我們愛你啊啊」、「永遠的金勾錐水啦」、「超級愛妳Jisoo下一次也要來台灣喔」。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法