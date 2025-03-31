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娛樂 最新消息

李玉璽夢想當上班族、娶平凡老婆 「沒一樣實現」自嘲：背道而馳

〔記者李紹綾／台北報導〕李玉璽今（31日）過32歲生日，他參與粉絲舉辦的「璽愛無限：築夢童行」公益活動，與特教生一起互動、同樂，用實際行動過了一場「有意義的生日」。他感性說：「從26歲開始，我每年生日都會和粉絲一起做公益，至今6年。這樣的方式讓每年變老，都有了更溫暖的意義。」

李玉璽做公益慶生。（晴空鳥提供）李玉璽做公益慶生。（晴空鳥提供）

聊到32歲生日的心境，李玉璽笑說，最能代表當下心情的是自己創作的歌曲《我們青春》裡的：「有你們在我身邊一起追 勇氣就加倍」，以及《Sing with me》的：「在逆流的人海中，我知道有你陪我。」他感謝這一路上支持他的粉絲陪伴，也說：「好好愛自己就是最重要的起點。當自己是穩定的，才有能量去愛人、助人。」

公益活動的主題是「築夢而行」，談到兒時夢想，李玉璽分享：「幾年前整理房間時看到一篇小學作文，寫我長大後想當個平凡的上班族，娶平凡的老婆，生平凡的小孩，過平凡的生活。」他笑說：「現在看來好像背道而馳，但人生就是這樣啊，不預期的方向才更好玩。」

李玉璽參與粉絲舉辦的「璽愛無限：築夢童行」公益慶生活動。（晴空鳥提供）李玉璽參與粉絲舉辦的「璽愛無限：築夢童行」公益慶生活動。（晴空鳥提供）

李玉璽（後排中）參與粉絲舉辦的「璽愛無限：築夢童行」公益慶生活動。（晴空鳥提供）李玉璽（後排中）參與粉絲舉辦的「璽愛無限：築夢童行」公益慶生活動。（晴空鳥提供）

至於什麼時候意識到自己「真的長大了」？李玉璽想了想說：「可能是開車載爸媽出門的時候吧。小時候總是他們載我，長大換我載他們，有種微妙又感動的感覺。」

李玉璽也提到，若未來每年生日都要做一件有意義的事，他希望「持續」比「形式」更重要：「每年可以換不同議題，不管是陪伴、助學還是環保，只要是能溫柔地對這個世界做點什麼，我都想去參與。」

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