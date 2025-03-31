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娛樂 電視

吳思賢染金髮使壞 自招很少打架：我都拿槍解決

吳思賢首次挑戰反派，在《師大公園地下社會》染金髮使壞。（阿榮影業提供）吳思賢首次挑戰反派，在《師大公園地下社會》染金髮使壞。（阿榮影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李玉璽，陳零九，吳思賢主演的影集《師大公園地下社會》釋出前導預告。吳思賢首次演反派，為戲染了一頭金髮，穿梭在每個角色之間耍壞，他開玩笑說：「其實很開心這次能挑戰『反派』的角色，而且我在戲裡很乖也很少打架，我都是拿槍解決。」

李玉璽（左起）、陳零九演出《師大公園地下社會》。（阿榮影業提供）李玉璽（左起）、陳零九演出《師大公園地下社會》。（阿榮影業提供）

前導預告由陳零九沉重獨白：「我覺得公園要出事了！」拉開序曲，接著一連串的街頭衝突，陳零九練出一身肌肉以一擋十的畫面讓人看了血脈噴張，他的角色為隱藏在公園賣冰的拳擊高手。李玉璽為戲留長髮，一改貴公子形象，他熱血扮演街頭秩序的仲裁者，不出拳，只出嘴巴，角色討喜可愛。總製作人林添貴期待《師大公園地下社會》能像經典日劇《池袋西口公園》一樣火紅，讓「地社3帥」李玉璽，陳零九，吳思賢風靡全亞洲。

陳零九在《師大公園地下社會》詮釋隱藏在公園賣冰的拳擊高手。（阿榮影業提供）陳零九在《師大公園地下社會》詮釋隱藏在公園賣冰的拳擊高手。（阿榮影業提供）

李玉璽為《師大公園地下社會》留長髮，化身為街頭秩序的維護者。（阿榮影業提供）李玉璽為《師大公園地下社會》留長髮，化身為街頭秩序的維護者。（阿榮影業提供）

姚愛寗、郭書瑤、連俞涵是劇中的「地社3美」，姚愛寗飾演樂團女主唱，角色率性做自己，預告裡姚愛寗在舞台上自在的演出，北上追逐音樂夢想的她也主動追愛，大方索吻李玉璽，讓影迷更加期待故事的發展。郭書瑤則是化身「最悍女打仔」，為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表，耍狠放話：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？」原來郭書瑤一直都對武術演出有著高度興趣，為了角色做足了功課，拍攝前拼命三郎式的武術訓練，自我要求的程度令劇組敬佩不已。

郭書瑤（左）在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」，與陳零九（右）有精彩對手戲。（阿榮影業提供）郭書瑤（左）在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」，與陳零九（右）有精彩對手戲。（阿榮影業提供）

姚愛寗在《師大公園地下社會》扮演樂團女主唱，角色率性做自己。（阿榮影業提供）姚愛寗在《師大公園地下社會》扮演樂團女主唱，角色率性做自己。（阿榮影業提供）

連俞涵拍攝《師大公園地下社會》時，才剛拍完《茶金》，她在劇中詮譯「末日書店」老闆娘，顛覆她原本的文青形象，是一位潑辣、韌性很強的女性，她打趣說：「真的很期待可以演出『現代』的角色！」透露原本就很喜歡原著，沒想到有機會可以參與影像化的作品，她飾演李玉璽的姊姊，兩個人會有大量對手戲。

吳思賢為《師大公園地下社會》染金髮。（阿榮影業提供）吳思賢為《師大公園地下社會》染金髮。（阿榮影業提供）

影集《師大公園地下社會》改編自作家林峰毅著作之同名暢銷小說，講述一群熱血年輕人捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之際，體認出「成長是殘酷的，而青春是不可逆的」，即便夢想是那麼微不足道，也應該勇敢放手一博。

郭書瑤在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」。（阿榮影業提供）郭書瑤在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」。（阿榮影業提供）

連俞涵在《師大公園地下社會》詮譯「末日書店」老闆娘，顛覆她原本的文青形象。（阿榮影業提供）連俞涵在《師大公園地下社會》詮譯「末日書店」老闆娘，顛覆她原本的文青形象。（阿榮影業提供）

該劇由阿榮影業製作，獲得文策院「內容開發專案計劃-前期開發支持」，擁有幕前幕後集結堅強金獎陣容，新導演林正忠曾以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘獎戲劇類節目攝影獎，攝影指導陳志軒曾以《狂徒》獲得金馬獎最佳攝影獎，美術指導林仲賢參與的《麻醉風暴2》則榮獲金鐘獎美術設計獎，造型指導李若熏則以《夢遊樂園》入圍2022台北電影節最佳造型設計，並找來曾以《如果‧愛》《投名狀》獲得香港金像獎最佳剪接的剪輯大師李棟全操刀剪輯，透過金獎大師與團隊攜手打造，全影集採HDR 高規格影像拍攝，畫面精緻，劇中呈現的動作、美學令人期待，影集《師大公園地下社會》2025將正式與大家見面。

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