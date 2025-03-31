斷開酒駕球員尪！前樂天女孩認了：每天充滿惶恐

李芳（右）宣布與邱丹（左）結束3年婚姻。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前樂天女孩成員李芳2022年嫁給樂天桃猿外野手邱丹，婚後育有1子，怎料，邱丹去年6月酒駕遭球團開除，28日突雙雙發文證實離婚，結束3年婚姻，昨（30）李芳也再度PO文分享離婚心境。

李芳吐露離婚心境。（翻攝自IG）

李芳坦言，「離婚後的每一天，都是一場自我修行，剛開始，我充滿惶恐」，不斷懷疑自己是否能給予家人足夠的愛與安全感，如今回首才明白，「真正的堅強不是無懈可擊，而是在脆弱中仍選擇前行。」她認為離婚不代表失敗，只是選擇了更適合的道路，談到結束與前夫邱丹的感情，她直言，「當一段關係讓快樂日漸消磨，當內耗成為日常，繼續停留才是真正的遺憾...」。

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李芳提到，過去的她總是把自己擺在最後，而現在她也領悟到，「愛自己不是自私而是給予愛的前提」，未來將開始規劃更有品質的生活，決定做自己的主人，希望能成為家人的榜樣。最後不忘對有著相同經歷的人喊話，「給正在這條路上的你，不要害怕，人生沒有真正的終點，只有不同的風景」。

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