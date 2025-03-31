（獨家）白冰冰拍YT遭酸剪輯差 突嘆網紅愛拚流量「點名張蘭」全說了

白冰冰創立網路節目成為YT界資深新人。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／專訪〕白冰冰日前推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》，日前她接受專訪有感而發表示，會開頻道是因為不能故步自封，「網路世界當道，我不能當走在最後面的那一個，也算跟風啦。」不過前陣子百萬網紅Cheap曾發文指出白冰冰YT影片第一集的畫質很差，她也做出回應。

Cheap曾指出白冰冰YT影片畫質差，更認為白冰冰砸大錢拍片但剪接不專業，建議她要去找專業YT團隊等，白冰冰透露該集剛好做了剪輯調整，上傳時出了點問題、才讓畫質變比較不好，白冰冰也有感而發表示帶風向很重要，有時風向歪了就不同了，「如果是專業的人，有時候要了解別人為何會出這個狀況，對於一個正在摸索的人，不需要給這麼尖酸刻薄的建議，我們收到的網友評論也很好，會持續摸索。」

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總是勇於去做新嘗試的白冰冰笑稱自己是「敢花錢的拼命三娘」，未來不只有YT，還會考慮做podcast，還曾有人找她去做直播帶貨，讓她忍不住直呼自己真的忙不過來，她提到在直播圈成績亮眼的張蘭，雖然外界對她褒貶不一，但她認為張蘭在網路直播這塊相當有拚勁，「很多人認為她瘋瘋癲癲，但她必須直播帶貨為了留住流量什麼事都敢作，但我跟她三觀蠻不一樣的，只能說她膽量很大。」

白冰冰也感嘆有時候為了流量，有的網紅無所不用其極，「好多人為了衝流量，去欺負、批評別人，我沒有要流量，我是有新的事物我就去學習，秉持著活到老學到老的心，別人說我聰明、或說我愚笨都好，我會走出自己的路，希望大家多多訂閱分享，也感謝指教。」

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