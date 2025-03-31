晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）白冰冰拍YT遭酸剪輯差 突嘆網紅愛拚流量「點名張蘭」全說了

白冰冰創立網路節目成為YT界資深新人。（長興影視提供）白冰冰創立網路節目成為YT界資深新人。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／專訪〕白冰冰日前推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》，日前她接受專訪有感而發表示，會開頻道是因為不能故步自封，「網路世界當道，我不能當走在最後面的那一個，也算跟風啦。」不過前陣子百萬網紅Cheap曾發文指出白冰冰YT影片第一集的畫質很差，她也做出回應。

Cheap曾指出白冰冰YT影片畫質差，更認為白冰冰砸大錢拍片但剪接不專業，建議她要去找專業YT團隊等，白冰冰透露該集剛好做了剪輯調整，上傳時出了點問題、才讓畫質變比較不好，白冰冰也有感而發表示帶風向很重要，有時風向歪了就不同了，「如果是專業的人，有時候要了解別人為何會出這個狀況，對於一個正在摸索的人，不需要給這麼尖酸刻薄的建議，我們收到的網友評論也很好，會持續摸索。」

總是勇於去做新嘗試的白冰冰笑稱自己是「敢花錢的拼命三娘」，未來不只有YT，還會考慮做podcast，還曾有人找她去做直播帶貨，讓她忍不住直呼自己真的忙不過來，她提到在直播圈成績亮眼的張蘭，雖然外界對她褒貶不一，但她認為張蘭在網路直播這塊相當有拚勁，「很多人認為她瘋瘋癲癲，但她必須直播帶貨為了留住流量什麼事都敢作，但我跟她三觀蠻不一樣的，只能說她膽量很大。」

白冰冰也感嘆有時候為了流量，有的網紅無所不用其極，「好多人為了衝流量，去欺負、批評別人，我沒有要流量，我是有新的事物我就去學習，秉持著活到老學到老的心，別人說我聰明、或說我愚笨都好，我會走出自己的路，希望大家多多訂閱分享，也感謝指教。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中