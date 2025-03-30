金馬導演張吉安傳捷報！棄嬰故事《搖籃凡世》獲瑞士大獎

張吉安以《搖籃凡世》獲獎，在台上發表得獎感言。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由金馬導演張吉安執導的電影《搖籃凡世》傳出好消息，今天（30日）勇奪第39屆瑞士弗里堡國際影節青年評審團大獎，張吉安與兩位製片開心上台領獎，

張吉安回應本報：「謝謝評審，感謝出品方，還有台前幕後的團隊。這部電影是反映了馬來西亞女性對於身體的自主權的掙扎，感謝FIFF把我们這部電影帶到來瑞士，與歐洲觀眾見面。最後感謝全世界的女性包括全世界美麗的母親，因為沒有她們就沒有我們。謝謝大家。」

請繼續往下閱讀...

張吉安（中）執導的電影《搖籃凡世》獲獎。（海鵬提供）

電影《搖籃凡世》講述馬來西亞感人棄嬰故事，獲得評審一致盛讚電影充滿詩意，「淒美感性的敘事風格，引領觀眾探索一段女性掙扎和人文關懷的故事」。女主角廖子妤的演出也獲讚譽。

張吉安此行與瑞士觀眾映後交流熱烈，片中「棄嬰艙」也引發極度好奇，紛紛探究其緣由。《搖籃凡世》目前也獲選為第49屆香港國際電影節開幕片，將於4月10日在香港首映，台灣則預定9月正式上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法