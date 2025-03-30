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否讓網暴鍾明軒 DK回應：沒這個意圖

網紅鍾明軒最近因為「from Taiwan」和「Chinese」搞得心煩意亂。（翻攝自臉書）網紅鍾明軒最近因為「from Taiwan」和「Chinese」搞得心煩意亂。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鍾明軒日前上Podcast節目《百靈果News》提到自己到國外遊學時，自我介紹說來自台灣，卻發現「沒有人知道Taiwan」，為了讓外國人理解，只能自稱「Chinese」，沒想到這段訪談遭炎上，許多人都紛紛出面打臉鍾明軒。百萬YouTuber「異色檔案DK」也分享了自身經歷，被外界指對鍾明軒落井下石、帶頭霸凌。DK本人也做出回應。

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DK表示「整段訪談我有看完」並表示自己是跟首播，家中攝影機可以作證。DK也解釋自己先前分享的經驗，是自己在旅行中遇到的經驗，所以結尾說了「沒什麼好避諱的」。DK強調，這是他當下的感受，覺得自己表示來自台灣，「這是一件非常自然、不需要猶豫的事，不是在否定別人的做法」。

網紅鍾明軒（左）上《百靈果News》的言論引發社會熱烈討論。（翻攝自YouTube）網紅鍾明軒（左）上《百靈果News》的言論引發社會熱烈討論。（翻攝自YouTube）

DK也相信鍾明軒說出「from Taiwan」也沒有在避諱，每個人遇到的情境不同，做法也會不同，看到鍾明軒的分享，也激發DK想要聊聊自己經驗，所以才發了文，沒想到卻被扭曲微「打臉」認為外界過度渲染、斷章取義，才讓文字與原意完全不同。

百萬YouTuber異色檔案DK發文分享自己經驗，沒想到卻被曲解成「打臉鍾明軒」。（翻攝自臉書）百萬YouTuber異色檔案DK發文分享自己經驗，沒想到卻被曲解成「打臉鍾明軒」。（翻攝自臉書）

「意思很容易被誤解 斷章取義下 討論也變得非常對立」有人提醒DK，身為公眾人物言行該格外謹慎，DK表示能夠理解會有人這樣說，但這次他回應的對象也是個「有聲量的人」，故DK認為「討論的價值，就是讓不同的聲音都能被聽見，而不是讓誰閉嘴」他更強調，每個人當然可以有不同立場，如果看法不同，其實也可以直接講出來、好好討論。

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