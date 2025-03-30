Jennie送飛吻給BLACKPINK！aespa闖歐美獲年度團體
Jennie獲得全球影響力獎。（法新社）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國《告示牌》為表彰傑出的女性音樂人，特別設立獎項「告示牌女性音樂獎」，頒獎典禮在洛杉磯時間29日晚間舉行，BLACKPINK的成員Jennie以及aespa皆獲獎，Jennie感謝成員的支持，而aespa的Giselle則希望能繼續用音樂鼓舞大家，就如大家激勵著她們一樣。
aespa獲得年度最佳團體獎，左起為Giselle、Ningning、Karina、Winter。（路透社）
Jennie獲得了全球影響力獎，她表示很幸運在職業生涯中能與這麼多有才華的歌手、創作者及製作人合作，這些感激難以用言語表達。Jennie將這個獎歸功給所有勇敢去追夢、創作並以自己的願景去塑造這個世界的女性。
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Jennie特別對送上飛吻給BLACKPINK。（路透社）
她也特別對送上飛吻給BLACKPINK，「如果沒有妳們，不會有這趟旅程的開始，所以如果妳們有看的話，我愛妳們！」最後強調還會繼續做音樂，感謝粉絲們的支持，並以韓文向母親喊話「我愛妳」。有趣的是，期間有男粉大喊「我愛你」，Jennie也立刻回應「我也愛你」，「但要給我點時間讓我講完。」
aespa表演《Whiplash》的英文版嗨翻全場。（法新社）
aespa表演《Whiplash》的英文版嗨翻全場，她也獲得了年度最佳團體獎。Giselle表示相當榮幸，希望能鼓勵所有追夢的女性，「音樂可以連結你我，我們能夠成為這趟旅程的一份子，感到十分感激。」Winter認為這只是旅程的開始，她承諾會帶來更多、更強大的音樂跟表演。
aespa的Giselle（左一）希望能繼續用音樂鼓舞大家。（歐新社）
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