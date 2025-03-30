籃籃「推進隊長」首秀被迫成球場觀光行 巫苡萱主持處女秀也遭延期

樂天桃猿今原定舉行開幕戰，因天氣關係被迫延期。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿今（30）日原定舉行開幕戰，卻因天公不作美，大雨不斷，最終比賽宣布延期至6月28日。雖然賽事無法如期舉行，但樂天女孩仍全員到齊，韓籍成員河智媛、廉世彬、禹洙漢，以及新加入的彭彭、笑笑都準備就緒，期待首戰登場。對於開幕戰喊卡，隊長曲曲坦言：「延賽有點小sad，但我們還好，學妹應該更難過。」

新成員彭彭難掩失望表示：「我們練了應援曲一個多月，結果開幕戰就延賽了。」她透露應援曲多達150首，包含球員專屬應援、嗆司曲、公版曲目，全都用心熟記，如今卻只能等到6月才能正式上場。笑笑則表示，最讓她不捨的是支持她們的粉絲：「很多粉絲特別來支持我們，買了很多周邊，本來期待能在開幕戰初登場，真的有點小失落。」她更提到，全家都是樂天死忠粉，妹妹甚至動員七人來應援，「她還特別跟我介紹一軍球員是誰，貼心提醒很多事情，結果比我還難過！」

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樂天桃猿韓籍三本柱＋兩位新學妹。（樂天桃猿提供）

樂天女孩的「推進隊長」籃籃，原本要在開幕戰與團長Aby首度唱跳，並準備了許多表演道具，結果遇上延賽，讓她哭笑不得：「今天只能當球場一日遊了！」此外，女孩團體名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」引起討論，籃籃特別強調：「這個名字是希望大家像一家人一樣玩得很瘋，但不是惡搞諧音，千萬不要念成『搞系零那』喔！」

從應援轉戰MC主持的巫苡萱，笑稱自己雖然對主持駕輕就熟，但前兩天還是突然緊張起來。她透露為了準備主持內容，特地觀察沐妍與兄弟MC小白的風格，並細心預備流程，「下雨沒辦法，就當作老天爺給我更多時間準備。」談及MC風格，她表示會視場合調整：「局間賽外可以多點綜藝效果，融入我的主持風格。」被問到延賽後的行程，她笑說：「女孩們相約吃火鍋！剛剛還有人在約打麻將！」

籃籃（前）當推進隊長首秀被迫延期，右後方為巫苡萱、左後方為壯壯。（樂天桃猿提供）

樂天團長壯壯則幽默表示，開幕戰延賽似乎成了一種「傳統」，她笑說：「歷年來開幕戰的團長大秀，似乎就注定會延賽，所以今年又來一次，真的有點預料到了，這個魔咒還是破不掉！」

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