秀智爆客串金秀賢電影被騙！到場才知劇情：沒說要抽菸喝酒

秀智（右）在2017年曾客串金秀賢的電影，她到片場才知道劇情尺度這麼大。（翻攝自X、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金秀賢近日深陷與未成年金賽綸交往爭議，如今也出現案外案，已故女星雪莉家屬控訴當年金秀賢公司強迫雪莉在電影《Real》中演出大尺度戲碼，據悉，女星秀智也有客串該部電影，並且事先也不知情劇本內容，是到場才知道尺度原來這麼大，引發爭議。

秀智曾客串電影《Real》，到了片場才知道要化6小時的刺青妝，還要抽菸喝酒。（翻攝自X）

女星秀智於2017年電影《Real》中客串辣妹刺青師，直到片場才知道要化6小時的刺青妝，還要抽菸喝酒，這些金秀賢都沒有事先說清楚，讓秀智相當錯愕，如今該事件又被翻出，引發外界不滿。

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對此，金秀賢曾在2017年的採訪中提到，「大家都很辛苦，但特別是秀智吃了很多苦，拍完戲秀智對我說『當初可沒說會這樣』讓我感到很抱歉，只能不斷對她說謝謝」，間接承認此事屬實。

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