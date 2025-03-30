黃少祺揪八點檔男神豪宅健身 親吐結婚16年「最大責任」

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、李睿紳合作三立八點檔建立好交情，從《金家好媳婦》、《天之驕女》到近期的《願望》，這對螢幕師徒檔已是第三度合作，不僅累積了深厚的戲劇默契，也建立起亦師亦友的好交情。

黃少祺（右）與李睿紳關係亦師亦友。（三立提供）

黃少祺回憶，第一次見到李睿紳是2018年拍攝《金家好媳婦》時，最先吸引他注意的竟然是李睿紳的身高，他笑說：「台劇演員比較少有比我高的，李睿紳是少數我需要抬頭仰望的演員。」

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此外，李睿紳擁有俊俏的小生外型，加上兩人都曾經擔任過模特兒，這樣的相似經歷讓黃少祺對這位後輩印象深刻。兩人真正變熟的契機，是因為李睿紳在演技上的積極學習態度。黃少祺透露，李睿紳經常主動向他請教演戲，只要有不確定的地方就會立刻問：「哥，這場戲該怎麼演比較好？」這種持續性的學習精神，讓黃少祺也忍不住想要多教他一些，大讚：「他很認真，也很虛心學習，讓我覺得好像非得教他不可。」

多次合作後，黃少祺越來越看好李睿紳的潛力，認為他在台劇的發展空間很大，只要持續努力，未來一定能闖出一片天，「我們的關係就是亦師亦友，這樣的前輩後輩相處方式很好！」

對於黃少祺的讚賞，李睿紳則笑說，第一次見到少祺哥時，就被他的魅力深深吸引，「怎麼會有這麼帥、氣質又這麼好的人？演戲時的情緒與表現方式更是讓我驚艷，覺得天啊！太完美了吧！」

不僅如此，53歲的黃少祺身材維持得相當好，完全是模特兒等級，讓李睿紳忍不住想靠近學習，但又怕打擾對方，一直到2020年拍《天之驕女》，兩人才真正有機會交流，他發現這位「帥哥哥」不僅敬業，還意外地幽默風趣，讓他更佩服了。

到了《天之驕女》時，兩人對手戲變多，李睿紳更是希望黃少祺能幫忙指導，觀察自己的演出是否到位。黃少祺也樂於分享自身經驗，經常提醒李睿紳：「表演不能只是模仿別人，一定要找到自己的風格。演戲的時候，要把自己的情感誠實地表達出來，不要過於誇張，也不能太油膩，最重要的是要用眼神去傳達真實的情緒。」

除了戲劇上的交流，李睿紳也對黃少祺的身材狀態非常佩服，特別是他的精壯體態，讓他非常好奇黃少祺是如何維持肌肉線條的。李睿紳鼓起勇氣詢問：「少祺哥，你平常都怎麼訓練？怎麼可以保持這麼好的身材？可以帶我這個肉雞一起運動嗎？」黃少祺聽了哈哈大笑，乾脆直接邀請他：「那你來我家健身房一起練吧！」

李睿紳打趣說：「也是那個時候，我才見識到豪宅的健身房長什麼樣子！」從那之後，兩人便開始了一起鍛鍊身材的旅程，目標是鍛鍊出精壯的八塊肌，且也經常討論演技，幾乎每天都會聯絡。黃少祺還常常分享兒子的照片，甚至語重心長地提醒：「結婚以後，就是要一肩扛起另一半的責任。」讓李睿紳感受到這位「師兄」在事業與家庭上的堅持與擔當。

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