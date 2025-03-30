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鍾明軒真的變了 連吳欣岱也默默退追蹤

鍾明軒近期因上節目發言引發爭議，慘遭網友怒譙。（翻攝自鍾明軒臉書）鍾明軒近期因上節目發言引發爭議，慘遭網友怒譙。（翻攝自鍾明軒臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前上《百靈果News》，表態在國外很少人知道台灣，只有說「chinese culture（中華文化）」才能讓對方理解，被大批網友群起怒譙，更有多名網紅相繼發表個人想法，鍾明軒28日深夜發文吐心聲，表示自己看過許多「斷章取義」、「去頭去尾」文字及畫面，甚至感受到來自同行的冷漠及推波助瀾。

發文中，鍾明軒無奈嘆：「這個世界從來都不太願意好好聽我說話。」表示曾以為自己只要真誠、用心，就能逐漸被社會理解，但事實似乎並非如此，這足以讓他難過到寫下了「綻放後會好好說再見」9字。

台灣基進祕書長、醫師吳欣岱。（資料照）台灣基進祕書長、醫師吳欣岱。（資料照）

對於鍾明軒這篇自述，台灣基進祕書長、醫師吳欣岱在底下署名表示，曾經追蹤過鍾明軒，看他的生活，也關心他好不好，「印象很深，以前你被酸民攻擊的時候，你要回罵他們，都還會說一句『那些真誠給意見的，先謝謝了』。」

作為一個媽媽，吳欣岱覺得這樣很可愛，也認為年輕一代勇敢表達沒什麼不好，但她告訴鍾明軒現在不太一樣，指他彷彿完全拒絕任何「中國對台灣有敵意」的可能性，把每一個反對的意見都當成是酸、政治攻擊，實在不太像是以前勇於思考、開放討論的樣子，吳欣岱最後說：「我也默默地退追蹤了，祝你永遠是過去那個自由的、勇敢的鍾明軒。」

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