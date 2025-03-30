霸道男神黑化變身瘋狂異教徒！大銀幕半裸使壞激烈肉搏

義大利性感男神米歇爾莫隆尼在《曼谷淪陷》半裸使壞。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自全球暢銷恐怖生存遊戲《Home Sweet Home》的電影《曼谷淪陷》，找來憑藉Netflix電影《禁錮之慾》紅遍全球的義大利性感男星米歇爾莫隆尼參與演出，他在片中顛覆魅力形象，化身令人不寒而慄的黑暗反派，展現前所未見的瘋狂邪魅演技。

34歲的米歇爾在《禁錮之慾》飾演霸道黑幫首領「馬西莫」一夕爆紅，他不僅憑藉強勢迷人的銀幕魅力擄獲全球影迷的心，更以完美雕塑般的精壯身材晉升為「性感男神」。在新片《曼谷淪陷》中他拋下俊美形象，挑戰詮釋瘋狂異教徒「馬格」，除了邪惡程度令人毛骨悚然，更不惜「毀容」登場。

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米歇爾莫隆尼在《曼谷淪陷》展黑化演技，化身令人不寒而慄的黑暗反派。（威視提供）

米歇爾在片中以滿臉駭人傷疤、腐敗爛牙的造型以及瘋狂扭曲的神情，展現有別以往的驚人反差，但雖然造型大變，他仍不忘展現性感魅力，在片中半裸上陣，大秀結實肌肉線條，更上演多場激烈震撼生死肉搏，讓觀眾在驚悚與血腥的氛圍中，享受視覺與感官的雙重衝擊。《曼谷淪陷》將於4月2日在台上映。

《曼谷淪陷》幕後花絮：

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