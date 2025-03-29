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黃大謙微醺唱大港「自評ＸＸ分」 認了走音求酸民放過

黃筱雯、甘家葳與樂團孩子王同台演出。（日出音樂提供）黃筱雯、甘家葳與樂團孩子王同台演出。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕以「人生的音樂祭」為主軸的大港開唱邁入第16屆，本屆大港還跨足體育圈，重磅邀請奧運國手唐嘉鴻、甘家葳、黃筱雯大開金口。而曾入圍金曲獎的I Mean Us初登大港就站上女神龍舞台，除了帶來一系列樂團金曲，還攜手近期轉戰音樂圈的黃大謙夢幻合體。

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唐家鴻加碼唱《愛你一萬年》。（日出音樂提供）唐家鴻加碼唱《愛你一萬年》。（日出音樂提供）

奧運拳擊選手黃筱雯、甘家葳與樂團孩子王同台演出，獻唱《阿飛的小蝴蝶》與《思念是一種病》，兩位運動員首登大港心臟超大顆，看到台下站滿熱情聽團仔尖叫吶喊，直呼心情跟著沸騰。原先受邀暢聊奧運歷程的唐嘉鴻，加碼演唱《愛你一萬年》，被問到私下要愛誰一萬年？他馬上嘴甜告白老婆。

黃大謙與I Mean Us首次登大港。（日出音樂提供）黃大謙與I Mean Us首次登大港。（日出音樂提供）

黃大謙微醺上陣與I Mean Us合唱《完美的人》奮力吶喊，還挑戰饒舌來段《阿公》，他對首演自評75分，自糗台上大走音，求饒網友手下留情，表示會多上歌唱課，力求明年拿到90分，「跟I Mean Us合作，讓我體會到真正Rock Star的感覺！」

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