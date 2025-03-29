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得知楊大正離婚震驚！鄭宜農鬆口沒勸和：他們都辛苦了

鄭宜農第14度登大港開唱。（記者傅茗渝攝）鄭宜農第14度登大港開唱。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大港女兒」台語歌后鄭宜農第14次站上港邊舞台為人生高歌，成為登台次數最多的女歌手，她今年在「女神龍」演出，由廣末涼子接棒壓軸，鄭宜農受訪表示，還無緣見到廣末涼子，不過非常期待能在後台與童年偶像碰面。

相關新聞：大港壓軸強碰廣末涼子！閃靈拜碼頭曝「女神真面目」

鄭宜農期待與廣末涼子見面。（記者傅茗渝攝）鄭宜農期待與廣末涼子見面。（記者傅茗渝攝）

鄭宜農近期與拍謝少年合作，被問到其他合作可能？她表示自己非常開放，今年陸續會有合作露出，「我開心於今年開始很多人找我合作。」她近期和鄭雙雙合作R&B黑人音樂風，語帶期待說做成功會很酷！而14度站上大港舞台，鄭宜農直呼很開心仍在這裡，「一直在想大港看我長大，我要好好長大才可以，希望大家看到我就覺得安心。」她今也帶來新歌首唱，透露新專輯《圓缺》將在5月1號上線，「主題在講人的缺、感情的缺憾、自我的缺憾，我相信黑暗最終會走到光明。」

「滅火器」主唱楊大正早前宣布與第二任妻子山東離婚，鄭宜農透露自己事發當下就知情，有點震驚也傳訊關心，「他們成熟的完成自己的階段，我看他們都長出了自己的哲學，看起來蠻好的。我沒有勸和，一定經歷很多拉扯掙扎，可以這樣和平分手是很棒的事，他們都辛苦了。」

鄭宜農去年爆失聲危機罹「過敏性氣喘」，她透露病發時會劇烈喘氣，接著咳到沒聲音，有次登台無法正常運用聲音，她才意識到自己真的很愛唱歌，目前正積極保養吃中藥、早睡早起，儘量睡眠充足。

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