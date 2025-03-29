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《劇場版 世界計畫》聲優來台想挑戰腳底按摩！笑喊「這次準備好了」

動畫《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（右）、野口琉璃子今來台宣傳。（羚邦提供）動畫《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（右）、野口琉璃子今來台宣傳。（羚邦提供）

〔記者許世穎／台北報導〕為動畫《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》天馬司獻聲的聲優廣瀨大介，以及為星乃一歌獻聲的野口琉璃子今（29）日來台出席記者會，曾來過台灣的廣瀨表示，希望挑戰先前沒挑戰的腳底按摩，首次來台的野口則說最想在街上隨意探險。

廣瀨說上次是滿久之前來台，「流行的食物應該也有落差了，這次會想吃現在流行的東西，尤其一定要吃到豆花！」他說上次因為怕痛，沒能挑戰腳底按摩，「這次已經準備好了！」野口則說喜歡小籠包，「其實剛剛也才吃過，但想要吃不同的味道！」她也提到很喜歡吃滷肉飯，「雖然日本也有流行，但畢竟台灣是正宗的，想吃吃看正宗的味道！」

動畫《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（右）、野口琉璃子今來台宣傳。（羚邦提供）動畫《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（右）、野口琉璃子今來台宣傳。（羚邦提供）

兩人也分享看完電影的感受，野口直言看完覺得滿震撼的，「跟實際拿到劇本、錄音時完全不一樣，無論是畫面或是音樂都很澎湃、很震撼。」廣瀨則表示比想像中還要感動：「明明是自己參與的作品，但我爆哭了，無論是歌曲還是歌詞，尤其是最後演唱會的環節，表演也非常的有趣。」

提到自己配音的角色魅力，野口形容角色很溫柔，「和我自己相似的地方是會客觀看待事情，演繹時共感度滿高的，很能理解角色的想法」她笑言唯一不同是角色很喜歡吃炒麵麵包，「我雖然喜歡，但沒有喜歡到那個程度！」廣瀨則說跟角色最相似的是反應很大，「像是被嚇到會有誇張反應」，反而更多是「不相似」，更說：「如果說他是光屬性，那我就是暗屬性。」

野口也表示，相信不管什麼樣的觀眾都會被觸動，「尤其是曾接觸過遊戲，然後有一段時間沒有的，會更有感覺喔！」廣瀨則說特別想推薦給知道這個遊戲，但沒有玩過的人，「因為它其實可以算是個入門，可以很快了解。」

最後，兩人也對台灣粉絲感性喊話，野口表示：「真的沒有想到這部作品能夠跨海來到台灣，還這麼受歡迎、粉絲這麼熱情，會珍惜來台灣的經驗，繼續努力！」廣瀨則笑言，今後也會繼續、不斷的來台，「會繼續對台灣的觀眾發出聲音，也希望大家可以回應！」《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》已在台上映。

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