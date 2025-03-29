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雪莉31歲冥誕粉哭喊「很想妳」 生前曾崩潰認當偶像不容易

今（29）日是雪莉的31歲冥誕。（翻攝自IG）今（29）日是雪莉的31歲冥誕。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星雪莉（崔真理）於2019年10月過世，今（29）日是她的31歲冥誕，不少粉絲湧入她的IG留言，崩潰表示大家都非常思念她。近日，雪莉被牽扯到金秀賢的爭議當中，原因是雪莉的哥哥認為妹妹的憂鬱症與金秀賢有關，指控是因金秀賢在兩人合作電影《Real》中強迫雪莉拍攝裸露橋段。

相關新聞：不只雪莉！韓智恩《Real》床戰金秀賢 痛訴創傷「有了後遺症」

然而，雪莉生前的最後一部紀錄片《致真理》又遭網友挖出，她大方坦言：「當韓流偶像最慘，這不是一項簡單的工作。」雪莉出身於經紀公司SM娛樂的旗下女團「f（x）」，在未轉型成演員前，雪莉在隊內享有超高人氣，因從小美到大，還被譽為「SM小公主」，公司十分看重她，正因如此，讓雪莉覺得自己似乎被「漂亮」這個詞給束縛住。

雪莉在紀錄片中也提到，韓國社會總在教女性該怎麼做才能符合社會期待，「女人不應該有獨立意見，女人不應該那樣做，女人穿著必須保守，這種觀念與我不相為謀。」曾經，雪莉經常在IG分享瑣事，她大方公開支持韓國廢止墮胎罪等相關議題，還告訴粉絲即使身為女性，不穿內衣也可以，更不用因為自己身為女性而有月經而感到羞恥等言論，因此被韓國社會撻伐不得體。

此外，雪莉曾經還說，不知道該如何向世界傾訴自己的疲憊，也許沒人會在乎，「因為我也只是公司的其中一個商品及傀儡」。從她的談吐能感受到相當無奈，許多苦都是無法說出聲的，這也讓粉絲非常心疼，如今結合金秀賢事件來看，雪莉當時罹患憂鬱症似乎真的另有隱情，現在哥哥想替她討個說法，卻還未得到金秀賢的正式回應。

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