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娛樂 電視

包偉銘打槍郭泓志 女星認恐懼害怕：希望不會被開除

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、郭泓志，搭配新夥伴包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》全新第五季，幾人合力在花蓮開設綠色餐廳，想不到才剛開錄，姚元浩竟坦言：「沒有很興奮。」自我要求極高的他反倒只擔心應付不了新任務。相反的，服務初體驗的白安則是在與大夥第一次見面時相當開心，她說：「歌手是我第一個工作，也是我唯一的工作，這次的新體驗讓我感覺滿酷的，我希望我不會一下下就被開除。」

包偉銘（右）在首集中化身客人角色觀察夥伴們服務態度。（八大提供）包偉銘（右）在首集中化身客人角色觀察夥伴們服務態度。（八大提供）

擔當「店長」職務的包偉銘在首集中化身客人角色來觀察夥伴們的服務，想不到郭泓志幽默的服務態度，竟遭包偉銘打槍。因為郭泓志在上菜的同時，詢問包偉銘用餐的滿意度，卻在還未完成服務時就急著問「服務更是一流吧？」看似很順其自然的接話，包偉銘則很嚴謹地提出建議：「他應該把動作做完再來開玩笑，以服務業來講，事情完整，再來跟客人之間有不同的相處會更好。」但包偉銘稱讚郭泓志的努力，足以成為節目的吉祥物。

白安分享初體驗心得是害怕、恐懼。（八大提供）白安分享初體驗心得是害怕、恐懼。（八大提供）

而白安則提到自學生時期後，已經很久沒有過團體生活，為了讓她能快速融入團隊，氣氛擔當郭泓志一展幽默，在介紹自己的英文名時，開玩笑表示：「一般女生會叫我BABY。」不僅讓莎莎聽不下去，親自體驗到郭泓志的無厘頭風格後，白安開始選擇性略過，姚元浩笑說：「她很快就適應了，我覺得郭哥這次遇到對手了，他講的話白安沒有在聽，會直接先句點。」

郭泓志（左）氣氛擔當被指可以成為團隊中的吉祥物。（八大提供）郭泓志（左）氣氛擔當被指可以成為團隊中的吉祥物。（八大提供）

在完成第一次任務後，白安分享心得是「害怕、恐懼」，她說：「因為我本身就不是一個記性很好的人，真的要記得每一道料理的材料，對我來說是很大的挑戰。」她更透露剛開始講話時，自己會一直結巴。可是身旁的夥伴們卻是給予白安高度評價，郭泓志說：「白安其實眼睛會注意我們在做些什麼事情，所以我覺得她的學習能力是滿讚的。」姚元浩甚至發現，拍攝到尾聲時，白安仍很投入擦拭著手上的刀叉，最後攝影機都離開了，她還在擦。

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