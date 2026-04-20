12星座穀雨聚財儀式全攻略 本週重點一個字「慢」

節氣「穀雨」到，本週重點宜「慢」，重視穩定能抵抗水火土合相帶來的溝通誤解與行動阻礙。（資料照，記者楊金城攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（20）日是24節氣當中的「穀雨」，塔羅牌老師艾菲爾指出，太陽正式移位至金牛座，宇宙能量也從白羊座的衝刺轉為穩定累積。雖然本週的開局不輕鬆，但水、火、土三星在雙魚座呈現複雜合相，另有天王星攪局，週一讓人感到「欲速則不達」的感覺。

艾菲爾建議，本週重點宜「慢」，重視穩定能抵抗水火土合相帶來的溝通誤解與行動阻礙。壓力與責任雖然不斷放大，卻也是升職與重整的黃金期。以下為12星座穀雨期間（4月20日～5月4日）皆可執行的聚財儀式，請同時參考太陽、上升星座，太陽為主、上升為輔。

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✧白羊座

本週白羊座需要「冷卻」。隨著太陽進入金牛座，焦點轉移到了實質的財富與自我價值。職場上，火土合相在隱秘宮，可能產生無力感，或者某些計畫受到長輩、體制的壓制。這是宇宙要求你進行「深度除草」的時機。責任加重固然使人疲憊，也是觀察「真正盟友」的好時機。感情上趨向理性，在意對方能否在現實生活中與你分擔。

穀雨期間聚財儀式：準備一個黃色的零錢包或網紗袋，放入三枚全新的硬幣，放在窗邊接引穀雨時節的濕潤財氣，象徵財富入庫。

✧金牛座

太陽正式進入金牛座的本命宮，本週你將感受到能量的回歸。受水火土合相影響，週初的溝通效率極低，容易出現「雞同鴨講」的挫敗感。這是一個重新紮根的時刻，適合檢視過去得失。職場上會面臨具備難度的挑戰，失眠容易找上門，但你的穩重表現正被高層看在眼裡。感情方面，隨著魅力提升，單身者有機會遇到觀念契合的人，建議多展現務實的一面。

穀雨期間聚財儀式：在家中、房間或辦公桌，東南方放置一小盆闊葉植物，並在盆底壓一張紅紙，寫下你的年度財富目標。

✧雙子座

雙子們本週進入了「心靈整理期」。太陽移入你的十二宮，這意味著你的外向能量會暫時轉向內省。職場上，火土合相在事業宮帶來的壓力不容小覷，你可能覺得老闆的要求近乎苛刻，或者專案進度因細節問題停滯。這週適合備份資料、修正錯誤。感情上容易陷入冷戰，因為你更想一個人靜靜。健康方面要留意呼吸道與喉嚨的保養，穀雨的濕氣可能讓你感到沉重。

穀雨期間聚財儀式：清理書桌，將枯萎的花草或沒水的筆丟棄，換上一杯乾淨的清水，象徵洗淨舊黴運、迎來新轉機。每天更換，放滿三天。

✧巨蟹座

這週巨蟹座的重心在於「社交篩選與遠景規劃」。太陽進入金牛座點亮了你的群體宮位，這是一個擴大圈子的好時機，但火土合相在九宮提醒你，法律、合約或海外事務仍有阻礙。職場上責任加重，你可能需要帶領團隊或協調跨部門的歧見，過程雖然辛苦，但這也是展現領導力的觀察期。感情上，理性的對話多於情緒的撒嬌，適合與伴侶討論未來的理財分配。注意因壓力導致的消化系統不適。

穀雨期間聚財儀式：穀雨期間若有下雨，用雙手接一點落下的雨水（或純淨水）輕點額頭與手心，象徵智慧與財富隨雨而至。

✧獅子座

太陽進入金牛座，直射你的事業宮位，獅子們將迎來職場的「現實考驗週」。火土合相在你的深層資源宮位，對於權力分配或金錢歸屬感到緊繃。另外，獅子座可能面臨升職前的嚴格考核，任何小細節都不能放過。財運方面，天王星的攪局提醒你避免衝動投資，尤其是那些看似高報酬的專案。感情生活可能因為過度專注於工作而顯得冷清，記得撥出一點時間給親近的人。健康上需防範壓力型偏頭痛。

穀雨期間聚財儀式：在隨身攜帶的物品中加入一件金色的配飾，並在睡前冥想金光籠罩全身，強化你的事業氣場。

✧處女座

本週處女座的思維格局將被拉開。太陽移入九宮，激發了對專業知識與遠方規劃的渴望。然而，火土合相在你的對宮，暗示伴侶關係或合夥關係存在著沉重的責任或冷處理。職場上，合約談判可能會陷入膠著，急著推進反而會破壞互信，建議以「慢」制勝。財運平平，適合進行保守型儲蓄而非大動作。感情中容易因為對未來的看法不同而產生隔閡，適度的空間反而能讓彼此冷靜。

穀雨期間聚財儀式：找一本關於理財或心靈的書，在扉頁夾入一張百元鈔票，象徵知識就是財富，且能生生不息。

✧天秤座

這週天秤座需要面對內在的「生存危機感」。太陽進入金牛座，觸動了你的偏財與危機處理宮位，這可能與稅務、貸款或共同財產有關。火土合相在你的工作宮，工作量大增且帶有極強的責任感，讓你感到分身乏術。雖然壓力大，但這也是你展現危機處理能力的時刻。感情方面趨於激情與壓抑的邊緣，建議透過運動發洩壓力。健康上要注意筋骨酸痛，建議睡前進行適度的拉伸與冥想。

穀雨期間聚財儀式：更換一張新的大地色系床單或地墊，這能幫助你穩固能量場，吸納更多土地的財氣。

✧天蠍座

天蠍們這週的關鍵字是「人際修復」。太陽進入你的對宮，合作與關係成為主軸。受火土合相在戀愛創意宮的影響，你可能會覺得靈感枯竭，或者與對方的互動變得像是在「例行公事」。職場上，競爭對手的存在讓你壓力倍增，但也激發了你的求勝欲，現在是穩穩建立權威的時候。財運方面，不宜跟風，應回歸基本的收支管理。感情上容易因為理性的分析而顯得過於冰冷，別忘了偶爾展現柔軟。

穀雨期間聚財儀式：準備兩枚硬幣，分別放在鞋墊下方，象徵步步生財，且腳踏實地地走出財路。放三天後拿出，投入存錢筒。

✧射手座

本週射手座需要把散亂的能量收回，專注於「生活紀律」。太陽進入金牛座，請建立新的工作節奏與健康習慣。職場上，火土合相在家宅宮位元，可能出現家庭事務干擾工作的情況，或者是居家辦公讓你感到受限與壓力。這是一個重整計畫的關鍵期，不要急著給出承諾。財運穩定，適合購置高品質的日常用品。感情上傾向務實的相處，一起下廚或整理家務反而能增進情感。注意壓力導致的皮膚問題。

穀雨期間聚財儀式：在辦公桌上擺放一罐五穀雜糧（如黃豆、黑豆等），象徵穀雨時節五穀豐收，財源廣進。

✧摩羯座

摩羯們本週進入了「才華轉化週」。太陽進入金牛座，點亮了你的創意與子女宮位，這讓你開始思考如何將興趣轉化為實質收益。受火土合相在溝通宮的壓制，你可能會發現自己的意見被冷處理，或者需要反覆確認合約細節。職場責任加重，但你的耐心將是你升職的敲門磚。財運方面，避免因一時興起的享樂而導致超支。感情上容易因為過於嚴肅而讓對方感到壓迫，學會調侃自己能緩解緊張的氣氛。

穀雨期間聚財儀式：在一張紅紙上用黑筆寫下「招財進寶」，壓在存摺或是重要的帳單本下，催動財富能量。

✧水瓶座

本週水瓶座的重心回歸「家庭與安全感」。太陽進入金牛座，讓你想花時間改善居家環境或陪伴家人。火土合相在財富宮位，讓你對金錢的使用感到空前的謹慎與沉重，甚至會有「錢不夠用」的焦慮感。職場上，這是一個重整資源的時期，不適合開啟大規模的變動。財運方面，適合進行資產盤點。感情上，渴望穩定的承諾而非短暫的浪漫，理性對話會增加。健康方面要注意壓力型失眠，適度的香氛能幫助放鬆。

穀雨期間聚財儀式：將家中的舊燈泡換成柔和的暖光燈，象徵照亮財路，讓家中的氣場保持溫暖與聚財。

✧雙魚座

這週雙魚座處於「風暴中心後的重建期」。水、火、土三星合相在你的本命宮，這無疑帶來了沉重的壓力與行動力的阻礙，你可能覺得自己做什麼都錯，或者情緒極度敏感。然而，太陽進入金牛座為你的溝通宮注入穩定力量，建議你將心中的壓力透過文字或對話有條理地表達出來。職場上責任雖然大，但也是建立專業口碑的關鍵期。財運平平，避免衝動投資。感情上容易陷入自我反省，請記得別對自己太過嚴苛。

穀雨期間聚財儀式：找一個透明玻璃瓶裝入七分滿的水，放入一顆黃水晶或黃色石頭，擺在窗邊（沒有窗戶可放玄關，不可放鞋架上），象徵聚水成財。放三天就可以倒掉。

《民俗說法，僅供參考》

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