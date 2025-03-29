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娛樂 電視

昔爆欠債、罹癌！76歲鳥來嬤近況曝光 錄影遭爆料扯出劉德華

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週嘉賓迎來重量級脫口秀雙寶「鳥來嬤」吳敏以及高群來到節目中，經歷過秀場的兩位說學逗唱都是一等一，其中鳥來嬤過去曾被爆出負債千萬、罹子宮頸癌等，這次錄製節目近況也曝光。

「鳥來嬤」吳敏（左）以及高群擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）「鳥來嬤」吳敏（左）以及高群擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）

兩人開場演唱《青春嶺》快樂的氣氛感染每一個人，主持人白冰冰與陽帆更是直呼太榮幸，出道一個世紀的鳥來嬤，難得開金口唱歌，給了節目十足面子，白冰冰更是說難得有來賓是她要稱呼「姐姐」的。

「鳥來嬤」吳敏（左）以及高群擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）「鳥來嬤」吳敏（左）以及高群擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）

多才多藝的鳥來嬤，在節目中被爆料，當年劉德華與張敏主演的電影《與龍共舞》，劇中香港藝人葉德嫻飾演的「十一姑」就是鳥來嬤配音，現場更是神還原經典台詞「大陸雞，屁股有沒有刺刺的」瞬間勾起6、7年級的回憶，讓全場大笑。出道一甲子的鳥來嬤與高群默契十足重秀場脫口秀，超長台詞與爆笑節奏絕無冷場，讓現場年輕一輩的藝人直呼超厲害。

陽帆（左起）、吳敏、高群、白冰冰相見歡。（民視提供）陽帆（左起）、吳敏、高群、白冰冰相見歡。（民視提供）

本週「超級孩子王」單元戰況激烈，兩組孩子要搶下唯一晉級門票，在《明日之星》出道的郭忠祐跟蔡家蓁被問到有沒有在比賽期間哭過？蔡家蓁點頭直呼當年唱歌比賽有一句歌詞「我也要個伴」那個「伴」字高音居然唱到破音，她表情一臉尷尬，電視播出沒剪接還直接播出，那段畫面居然變成聖誕節、情人節的萬年哏圖，來調侃過年過節沒人陪伴，蔡家蓁分享比賽心臟要很強大，不管遇到什麼狀況都是成長經驗，也沒想到破音畫面變成萬年哏圖。蔡家蓁除了在節目重唱一次，郭忠祐更是模仿她破音那一段歌聲，兩人互動讓全場冒出粉紅泡泡。

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