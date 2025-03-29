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娛樂 音樂

緬甸強震！黃明志MV泰北取景 緊急發聲了

〔記者張釔泠／台北報導〕馬來西亞音樂人黃明志原定於3月28日發布《Company Trip》MV，在上線前6小時緬甸卻發生大地震，此一重大天災造成緬甸、泰國等地嚴重災情，考量當地情況，黃明志緊急宣布MV延期至3月30日發布，並在社群平台上傳黑白合照，以表達對罹難者的哀悼與對災民的關心。

黃明志因緬泰地震緊急延後新MV發布，以黑白合照哀悼罹難者。（亞洲通文創提供）黃明志因緬泰地震緊急延後新MV發布，以黑白合照哀悼罹難者。（亞洲通文創提供）

黃明志在官方社群上發表《Company Trip》MV 延期公告，「這支MV是我們今年二月在泰國北部拍攝完成的作品，當地的風景、人情與點滴回憶，都對我們來說非常珍貴。得知災難發生在我們曾駐足的地方，心中無比不捨與沉痛。 在這裡，我們想對緬甸、泰國與中國雲南的朋友們表達最深的關心與祝福。」

黃明志因緬泰地震緊急延後新MV發布。（亞洲通文創提供）黃明志因緬泰地震緊急延後新MV發布。（亞洲通文創提供）

他也表示：「願所有受災的民眾平安脫困、傷者早日康復，也願離世的靈魂安息，家屬節哀。希望災情不要再擴大，一切都能盡快恢復正常。」

這並非黃明志首次對社會議題表達關心，他過去曾多次透過音樂、影像傳達對全球各地事件的關懷與反思。這次MV延後發布的決定，不僅展現對災民的尊重，也引發粉絲與網友們的讚賞，紛紛留言支持：「感謝你的體貼，願災民平安。」

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