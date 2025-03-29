50歲陳德容《浪姐6》遭嗆廣場舞還發飆 中國網友毒舌批：人菜脾氣還不小

〔記者蕭方綺／綜合報導〕陳德容和侯佩岑是唯二參與綜藝節目《乘風2025》（簡稱《浪姐6》）的台灣藝人，但在新播出的一集節目中，陳德容爭議連連，除了菜雞般的舞蹈動作拖累同隊隊友之外，還和同一隊的專業歌手王蓉發生爭執，讓場面一度難看，沒想到最後王蓉成了被淘汰的人，令網友傻眼，毒蛇痛罵陳德容舞技宛如廣場大媽舞，「人菜脾氣還不小呢，回家吧奶奶」、「都不敢剪你的單人鏡頭，因為太划水了姐」。

陳德容在《浪姐6》的演出讓人捏把冷汗。（翻攝自YouTube）

《浪姐6》錄影時，隊友客氣請舞蹈小白陳德容回家多練習，她卻惱羞成怒，火大回王蓉說：「我是有脾氣的人，還是妳當隊長，我讓給妳！」一度讓現場尷尬，當陳德容在節目上跳舞時，港星鄧萃雯明顯看出相當驚愕，讓網友痛批：「人家王姐姐積極和你溝通，你還yygq（陰陽怪氣的意思）說人家自我，來這個節目不就是挑戰自己，乘風破浪的嗎？」

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陳德容（右起）在《浪姐6》和王蓉、黃英一起演出。（翻攝自YouTube）

陳德容在《浪姐6》怒批隊友黃蓉。（翻攝自YouTube）

對於這樣的爭議，陳德容昨放低姿態道歉，指出自己唱跳能力有限，「我的四肢不是很聽話、我好像沒辦法把唱和跳同時處理好、50年來跳舞零基礎的我好像完全沒有對舞台的掌控力。」並稱自己練舞時，加練，加課卻依舊不如人意，「確實是一個不夠稱職的隊長，我理解王蓉的著急，但我的能力怎麼樣都解決不了這個問題，我自己也很崩潰。」

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