（影）眾量級鬧掰 最會蹭的竟然是「他」

YouTuber頻道「眾量級」Andy（左）指控家寧（右）及其母親。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前情侶檔YouTuber「眾量級CROWD」Andy、家寧開撕，目前Andy被告，家寧發完律師聲明之後，開始更新化妝教學影片，但在這一波大戰當中，鈔票賺飽的竟是「蹦闆」呂育銓。

蹦闆拍影片感謝家寧，表示「張家檸檬綠茶」和「珍淑薈清茶」可能會繼續賣下去。（翻攝自臉書）

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蹦闆今（28）日透過影片感謝家寧，表示過去「拾汣茶屋」分店一天大概賣出400～500杯飲料，不過，推出「張家檸檬綠茶」之後，業績翻倍，一天能賣到800～900杯，所以拍片「謝謝家寧」。

YouTuber頻道「眾量級」Andy、家寧開撕，蹭到盆滿缽滿的竟是蹦闆。（翻攝自臉書）

為了順應廣大消費者許願，手搖飲店也推出「珍淑薈清茶」希望繼續蹭下去，蹦闆也開心說，他自己每天都會喝一杯「張家檸檬綠茶」真心覺得好喝。

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