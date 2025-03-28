晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

震驚！羅志祥認了媽媽罹患阿茲海默症 遺憾公開壞消息

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今天在臉書公開媽媽生病，近年罹患阿茲海默症的消息，孝順的他說：「現在，我唯一的心願，就是希望媽媽身體健康、開開心心地活著就好，至於記憶回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記著！」

羅志祥透露媽媽近年身體出狀況。（翻攝自臉書）羅志祥透露媽媽近年身體出狀況。（翻攝自臉書）

小豬透露，原本沒有打算想讓大家知道這件事，「這兩三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟我媽媽相處後 都會說你媽媽看起來很正常啊，只是聊著聊著總覺得哪裡怪怪的，卻又說不上來 。」

小豬近期決定公開消息，親自告訴大家答案，「我媽媽是阿茲海默症患者，如果你跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再再而三重複同樣的話題，問你一樣的問題。」

小豬透露媽媽的腦海裡，就像被按下了重新開始鍵，「因為對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱沒有過去，所有的人事物都是全新的，第一次認識的存在。」

羅志祥帶媽媽再次到夏威夷旅遊。（翻攝自臉書）羅志祥帶媽媽再次到夏威夷旅遊。（翻攝自臉書）

小豬這些年陪著媽媽一起挺過病情，「我聽著靜靜地陪她，陪著她走完腦海裡那一幅幅她以為的畫面。」提到當年跟爸爸、媽媽一起到夏威夷的珍貴回憶，「是我們全家三人最後一次一起旅行的地方，這裡的回憶，能讓媽媽稍微激動有點感覺 。」

所以最近小豬又帶著媽媽到夏威夷旅遊，他說：「我很希望，這段回憶能在她腦海裡留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中