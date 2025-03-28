震驚！羅志祥認了媽媽罹患阿茲海默症 遺憾公開壞消息

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今天在臉書公開媽媽生病，近年罹患阿茲海默症的消息，孝順的他說：「現在，我唯一的心願，就是希望媽媽身體健康、開開心心地活著就好，至於記憶回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記著！」

羅志祥透露媽媽近年身體出狀況。（翻攝自臉書）

小豬透露，原本沒有打算想讓大家知道這件事，「這兩三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟我媽媽相處後 都會說你媽媽看起來很正常啊，只是聊著聊著總覺得哪裡怪怪的，卻又說不上來 。」

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小豬近期決定公開消息，親自告訴大家答案，「我媽媽是阿茲海默症患者，如果你跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再再而三重複同樣的話題，問你一樣的問題。」

小豬透露媽媽的腦海裡，就像被按下了重新開始鍵，「因為對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱沒有過去，所有的人事物都是全新的，第一次認識的存在。」

羅志祥帶媽媽再次到夏威夷旅遊。（翻攝自臉書）

小豬這些年陪著媽媽一起挺過病情，「我聽著靜靜地陪她，陪著她走完腦海裡那一幅幅她以為的畫面。」提到當年跟爸爸、媽媽一起到夏威夷的珍貴回憶，「是我們全家三人最後一次一起旅行的地方，這裡的回憶，能讓媽媽稍微激動有點感覺 。」

所以最近小豬又帶著媽媽到夏威夷旅遊，他說：「我很希望，這段回憶能在她腦海裡留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去！」

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