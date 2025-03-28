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緬甸發生7.7強震 虞書欣人在泰國工作室急發聲

中國女星虞書欣近日才前往泰國進行拍攝工作。（翻攝自IG）中國女星虞書欣近日才前往泰國進行拍攝工作。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕緬甸中部在當地時間今（28日）下午發生規模7.7的淺層強震，美國地質調查局（USGS）指出，震央位於實皆省（Sagaing）西北方約16公里，震源深度僅10公里，為典型破壞性淺層地震，且研判此次地震「大規模災難事件」。中國人氣女星虞書欣近日受邀前往泰國進行拍攝工作，碰上大地震，讓許多粉絲感到擔心。

虞書欣蹲在地上開心拍照。（翻攝自IG）虞書欣蹲在地上開心拍照。（翻攝自IG）

虞書欣工作室第一時間透過社群發文報平安「感謝大家的關心和問候，目前藝人一切平安，請大家不要擔心」。受到大地震影響，泰國亦感受到明顯震動，尤其在首都曼谷與北部觀光重鎮清邁（Chiang Mai），多名民眾因地震驚醒倉皇逃生。一位清邁居民告訴記者：「我聽到聲音，整棟建築在搖晃，我穿著睡衣跑了出來。」曼谷部分捷運與輕軌交通系統緊急停駛，高樓住戶紛紛疏散。

虞書欣開心大啖泰國當地美食。（翻攝自IG）虞書欣開心大啖泰國當地美食。（翻攝自IG）

昨（27）日虞書欣才在社群更新多張在泰國大啖美食的照片，看起來非常愜意，穿著寬鬆T恤的虞書欣看起來非常輕鬆，簡約白上衣搭配紅色短褲與厚底鞋，還開心地比出「V」字手勢。

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Esther Yu（@estheeerrrrr）分享的貼文

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