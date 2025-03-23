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金秀賢慘了！雪莉親哥二度發文開嗆 「1句話」意有所指

金秀賢（右）與金賽綸的情感糾紛意外扯到已故女星崔雪莉（左）。（翻攝自IG）金秀賢（右）與金賽綸的情感糾紛意外扯到已故女星崔雪莉（左）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢與已故女星金賽綸的情感糾紛為近期熱議話題，沒想到此事件竟又扯到金秀賢公司前員工、已故女星崔雪莉，她曾與金秀賢合拍大尺度電影，因在片中有大尺度畫面遭到網路霸凌，疑成為她想不開的原因。對此，雪莉親哥也在IG疑似開嗆金秀賢，內文中「1句話」意有所指，引發外界關注。

雪莉親哥二度開嗆金秀賢，內文中「1句話」意有所指。（翻攝自IG）雪莉親哥二度開嗆金秀賢，內文中「1句話」意有所指。（翻攝自IG）

雪莉親哥的貼文一出，馬上讓不少人猜測「金先生」就是指金秀賢，意外承受不少網友攻擊，讓他相當不滿，二度在IG寫下，「我連金秀賢的名字都沒提到，你們就奔過來了，沒辦法確認發生什麼是快瘋了對吧？這就跟我多年來的感覺是一樣的。我的世界、你的世界、所有人的世界都是Real（真實的）」。

雪莉親哥在最新貼文說出「Real」一詞，正巧和金秀賢、雪莉合拍的大尺度電影名稱一致，此前才剛有人爆料，該電影在試鏡階段疑對試鏡者性騷，試鏡的女演員們多次被要求穿著暴露熱舞，結果卻很少人能入選，最後由雪莉飾演女主角。

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