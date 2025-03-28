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金秀賢2千萬鐵粉不動搖！聯合發聲明力挺：一如既往支持

金秀賢男神形象跌落谷底。（翻攝自IG）金秀賢男神形象跌落谷底。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸的愛恨情仇越演越烈，昨（27）金賽綸家屬委託律師召開記者會，公開兩人在2016年的調情對話，以此證明金秀賢確實交往未成年時期的金賽綸，引起外界譁然。不過金秀賢仍有鐵粉支持，並發表聲明給予應援。

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金秀賢即使男神形象崩壞，仍有大批粉絲追隨，連續被爆料近一個月，他的IG帳號仍有2千多萬人關注，失去約100多萬粉絲，就有網友指出，比起先前《淚之女王》播出時增加的粉絲數還少，可見基石穩固。

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金秀賢粉絲發聲明表示將繼續給予應援支持。（翻攝自IG）金秀賢粉絲發聲明表示將繼續給予應援支持。（翻攝自IG）

此外，還有韓國粉絲聯盟聯合發聲明表示支持金秀賢，內容提到「作為金秀賢演員的韓國粉絲聯合，我們將一如既往地支持並應援金秀賢演員。金秀賢演員長期以來透過多部作品，對韓流文化產生正面的影響，始終以謙遜且溫暖的心對待粉絲。期盼金秀賢今後能透過更多優秀作品持續活動，我們堅信，真相終將大白。」

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