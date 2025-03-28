在侯佩岑面前喊「最愛周杰倫」 中國女星被罵翻：沒有分寸

侯佩岑近年來將演藝重心轉往中國。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲女星侯佩岑近期宣布參加人氣選秀節目《浪姐6》（又名《乘風2025》），話題不斷，先前才因為節目中播放到周杰倫經典歌曲《珊瑚海》，意外被拍到尷尬神情，令她與周杰倫過往緋聞再度掀起討論，日前又有一位中國女星祝緒丹當著她的面表示，最愛的演員是周杰倫，引起爭議。

祝緒丹因外型甜美深受不少粉絲喜愛，曾演出《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等夯劇。日前受邀上《浪姐6》，在節目中進行搶答環節時，被問到「最喜歡的演員是誰？」她立刻回答周杰倫，雖然當時侯佩岑的表情並未被拍到，但節目片段曝光後仍引起爭議，甚至登上微博熱搜，網友紛紛批評祝緒丹，「情商太低了，一點分寸感都沒有」、「情商堪憂，太想紅了」、「人家問的是演員」、「居然當著侯佩岑的面說。」

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祝緒丹從小就喜歡周杰倫。（翻攝自微博）

不過也有粉絲出面替祝緒丹抱不平，表示祝緒丹從小到大喜歡的偶像就是周杰倫，過往在節目中也提到，她從小學4年級就喜歡周杰倫的歌，家中還有一整面牆貼滿了周杰倫的照片，也經常分享歌單與作品，紛紛護航力挺，「祝緒丹惹誰了？就是喜歡周杰倫還不能說了嗎？」、「這有什麼問題嗎？兩個人分手幾百年了，整天拿這段上世紀的戀情炒作有意思嗎？」

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